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Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО: що чекає Україну взимку

Марія Николишин
15 серпня 2026, 16:55
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Політолог пояснив, чому навіть швидке рішення Вашингтона не наблизить власне виробництво ракет-перехоплювачів.
Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО: що чекає Україну взимку
Хто ухвалює рішення щодо ліцензії на Patriot / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, defense.gov

Головне із заяви експерта:

  • Ліцензія на Patriot не вирішить проблему цієї зими
  • Виробництво ракет займає роки навіть з дозволом
  • Рішення ухвалює Lockheed Martin, а не Трамп

Навіть якщо США нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, це не розв'яже проблему браку засобів протиповітряної оборони найближчим часом. Запуск такого виробництва, навіть за наявності дозволу, - питання не одного місяця, а кількох років. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Політолог звернув увагу на досвід Німеччини, де попри розвинену оборонну промисловість, гроші та фахівців запуск ліцензійного виробництва зайняв роки.

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"У Німеччині було налагоджено виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot більш ранньої версії – PAC-2. А підприємство з виробництва PAC-3 почали будувати два роки тому, але завод, незважаючи на наявний технологічний та інженерний потенціал, гроші, фахівців, запрацює лише наприкінці цього року", - зазначив він.

За його словами, запуск виробництва потрібних Україні ракет, навіть маючи ліцензію, вимагає тривалого часу.

"Наприклад, Франція надає нам ліцензію на виробництво ракет Aster-30, але це не означає, що Україна вже завтра почне виробляти ці ракети. На це підуть роки. Тій самій Німеччині знадобилося, як бачимо, майже три роки", - наголосив політолог.

Отримання ліцензії - це не вирішення проблеми

Ключова небезпека для України полягає не в самому факті надання чи ненадання ліцензії, а в часовому розриві між рішенням і реальним випуском ракет.

"Отримання ліцензії - це не вирішення проблеми. Нам потрібно якось пережити цю зиму, адже в цей період нам не буде чим збивати російські ракети", - попередив Золотарьов.

Хто насправді вирішує питання ліцензії

Він також звернув увагу на те, що остаточне рішення щодо ліцензії не належить американському президенту.

"Ліцензію надає не Трамп – Трамп дає "зелене світло", оскільки це питання вирішується через Білий дім. А ліцензію надає правовласник – корпорація Lockheed Martin, а це приватна структура", - підсумував політолог.

Ліцензія на ракети для Patriot не вирішить проблему ППО: що чекає Україну взимку
Patriot / Інфографіка: Главред

Скільки систем Patriot потрібно Україні

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан наголосив, що системи Patriot не перехоплюють всі ракети, але головна проблема не в цьому.

За його словами, системи Patriot сьогодні розміщені в Україні лише в кількох місцях і їх критично невистачає.

"Територія України - 600 тисяч квадратних кілометрів. Зараз приблизно 100 тисяч окуповані, 500 тисяч - не окуповані. Щоб покрити ці 500 тисяч квадратних кілометрів, потрібно щонайменше 500 (!) Patriot. А у нас навіть десятка немає", - наголосив він.

Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно отримати від США лише 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

Президент США Дональд Трамп раніше ухилився від прямої відповіді на запитання про передачу Україні далекобійних ракет і додаткових батарей Patriot, пояснивши нестачу озброєння рішеннями попередньої адміністрації.

Член Палати представників Конгресу США Майк Тернер говорив, що США та Україна обговорюють можливість передачі технологій для виробництва ракет до систем Patriot. Він підкреслив, що переговори про ліцензійне виробництво в Україні перехоплювачів Patriot тривають.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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