Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежі

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих уточнюється.

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Атака РФ на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Вночі 16 серпня Росія завдала удару по Києву

Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування в Оболонському і Голосіївському районах

Щонайменше 2 людини постраждали

У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія потужних вибухів.

Унаслідок ворожого удару виникли пожежі та зафіксовано руйнування. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.

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Повітряну тривогу в Києві та низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили о 02:06. Вже о 02:49 у столиці пролунала серія вибухів.

Наслідки атаки на Київ

"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто", - повідомляє мер міста.

Згодом у районі спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків. Вибухова хвиля пошкодила будівлю, ще в одному місці зафіксували влучання в нежитлову споруду.

У Голосіївському районі загорілася нежитлова будівля на території нежитлової забудови. Рятувальники локалізували пожежу.

Станом на 06:44, за даними ДСНС, унаслідок нічної атаки постраждали двоє людей.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Вранці Росія знову атакує Київ та область дронами

О 06:30 у Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування реактивних безпілотників.

Близько 06:37 на Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони.

Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА над Броварами, Борисполем, ДВРЗ та в інших районах Київщини. Також фіксувалися реактивні цілі з Чернігівщини в напрямку Броварського району та Києва.

В ОВА закликали жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Станом на ранок інформація про нові наслідки цієї атаки уточнюється.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія накопичила дрони

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.

За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що протягом найближчих 24 годин країна-агресор Росія може масовано атакувати Київ та область. Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що ціллю атаки можуть стати великі склади з продуктами та товарами.

Нагадаємо, у ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.

Крім того, у Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.

Звідки РФ аткує Україну / Інфографіка: Главред

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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