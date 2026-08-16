Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежі

Головне:
- Вночі 16 серпня Росія завдала удару по Києву
- Внаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування в Оболонському і Голосіївському районах
- Щонайменше 2 людини постраждали
У ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія потужних вибухів.
Унаслідок ворожого удару виникли пожежі та зафіксовано руйнування. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та ДСНС.
Повітряну тривогу в Києві та низці областей через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили о 02:06. Вже о 02:49 у столиці пролунала серія вибухів.
Наслідки атаки на Київ
"В Оболонському районі, внаслідок атаки ворога, сталося падіння уламків та загоряння в нежитлових приміщеннях за двома адресами. Біля одного з приміщень палають кілька авто", - повідомляє мер міста.
Згодом у районі спалахнула масштабна пожежа на території одного з ринків. Вибухова хвиля пошкодила будівлю, ще в одному місці зафіксували влучання в нежитлову споруду.
У Голосіївському районі загорілася нежитлова будівля на території нежитлової забудови. Рятувальники локалізували пожежу.
Станом на 06:44, за даними ДСНС, унаслідок нічної атаки постраждали двоє людей.
"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рятувальники та всі відповідні служби продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки", - йдеться в повідомленні ДСНС.
Вранці Росія знову атакує Київ та область дронами
О 06:30 у Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування реактивних безпілотників.
Близько 06:37 на Київщині зафіксували рух ворожих БпЛА. В області працюють сили протиповітряної оборони.
Моніторингові канали повідомляли про рух ударних БпЛА над Броварами, Борисполем, ДВРЗ та в інших районах Київщини. Також фіксувалися реактивні цілі з Чернігівщини в напрямку Броварського району та Києва.
В ОВА закликали жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.
Станом на ранок інформація про нові наслідки цієї атаки уточнюється.
Росія накопичила дрони
У Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.
За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.
"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.
Удари РФ по Україні - останні новини
Раніше Главред писав, що протягом найближчих 24 годин країна-агресор Росія може масовано атакувати Київ та область. Про це повідомили моніторингові канали. Зазначається, що ціллю атаки можуть стати великі склади з продуктами та товарами.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.
Крім того, у Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.
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Про джерело: ГУР
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