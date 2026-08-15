Контроль за бронюванням посилиться: кого зачеплять нові перевірки

Міністерка сказала, що подальші зміни у сфері бронювання залежатимуть від ситуації та динаміки війни.

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Контроль за дотриманням правил бронювання / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне із заяви Ферчук:

Держава посилить контроль за бронюванням в ІТ

Компанії перевірятимуть на дотримання вимог

Порушення ставлять під сумнів сам механізм бронювання

Держава посилить контроль за дотриманням правил бронювання працівників, і насамперед це стосуватиметься ІТ-сектору - компанії перевірятимуть на можливі зловживання. Про це заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук в інтерв'ю DOU.

"Держава приділятиме більше уваги дотриманню правил бронювання. Ми домовилися зі спільнотою про просту річ: ІТ-компанії мають чітко дотримуватися вимог законодавства і не допускати зловживань", - наголосила вона. відео дня

За її словами, порушення з боку окремих компаній можуть поставити під сумнів доцільність самого механізму бронювання.

Як приклад Ферчук навела ситуацію, коли компанія бронює певну кількість спеціалістів, а згодом скорочує штат - але кількість заброньованих не переглядає.

Вона додала, що такі невідповідності добре простежуються в цифрових системах, тому держава зможе їх виявляти й усувати.

Міністерка зазначила, що її завдання - зберегти умови для розвитку тієї частини ІТ-галузі, яка працює відповідно до правил.

Ферчук також сказала про те, що подальші зміни у сфері бронювання залежатимуть від ситуації та динаміки війни.

Коли можуть змінитися правила мобілізації

Керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і партнери" Нікіта Муренко говорив, що в Україні восени можуть знову змінити правила мобілізації та бронювання, особливо якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію або посилить наступ.

За його словами, Україна наразі змушена реагувати на проблеми з комплектуванням війська ситуативно.

"Якщо Росія оголосить додаткову мобілізацію, відкриє нові напрямки або посилить наступ, зокрема на півночі або півдні, я цілком очікую, що в Україні теж змінять правила", - зазначив він.

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Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на сайті Кабінету Міністрів зареєстрували електронну петицію з вимогою запровадити обов'язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві.

Також в Україні набула розголосу електронна петиція з вимогою скасувати право на відстрочку від мобілізації та звільнення зі служби для чоловіків, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Командир 429-ї бригади безпілотних систем "Ахіллес" Сил безпілотних систем Юрій "Ахіллес" Федоренко говорив, що для того щоб зменшити масштаби примусової мобілізації та збільшити кількість добровольців, Україні необхідно забезпечити достатнє фінансування, надати військовослужбовцям надійні соціальні гарантії та гідне грошове забезпечення.

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Про персону: Нікіта Муренко Нікіта Муренко - керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери". Спеціалізується на правовому супроводі бізнесу, питаннях бронювання військовозобов’язаних працівників, мобілізаційного законодавства, трудових та адміністративних процедур. У коментарях для медіа пояснює зміни у правилах бронювання, статусу критично важливих підприємств, відстрочок від мобілізації та правових ризиків для роботодавців і працівників.

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