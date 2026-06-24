'Росія буде змушена обрати мир': Зеленський зробив гучну заяву про операцію в Криму

Далекобійні удари, дефіцит у понад 60 регіонах РФ та перекидання сотень систем ППО під Москву можуть посилити тиск на Кремль і змінити хід війни.

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Зеленський зробив гучну заяву про операцію в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Володимир Зеленський:

Наша операція щодо Криму чітко прорахована й дає результат

Зброя партнерів змусить Росію оперативно обрати мир

Путін стягнув сотні систем ППО під Москву, Валдай та Керч

Україна продовжує посилювати тиск на військову інфраструктуру РФ і розраховує, що підтримка партнерів дозволить створити умови, за яких Кремль не зможе затягувати війну. Водночас операція щодо тимчасово окупованого Криму має чіткий план, а її перебіг уже демонструє результат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні, яке транслював Офіс президента України.

Глава держави наголосив, що одним із ключових завдань є створення для агресора відчутних наслідків його дій, аби війна перестала залишатися для російського суспільства чимось далеким.

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"Важливо, щоб росіяни відчували, що ця війна є. І є саме через них. Перше, є дуже відчутні втрати окупанта на нашій землі, яка зараз під російським прапором. Російська воєнна логістика на тимчасово окупованій території України і саме перебування окупантів там надзвичайно ускладнені. Це правильний сигнал Росії. Сигнал, що точно не вийде у Росії безкарно та легко вкрасти землю українського народу та будь-якого іншого народу з тих, кому російські амбіції зараз загрожують", — наголосив Зеленський.

За словами президента, сучасні технології кардинально змінюють умови ведення війни та роблять утримання захоплених територій дедалі складнішим для окупаційних сил.

"Сучасні технології роблять окупацію надто важкою для окупанта. І, можливо, найважчою, ніж було в усі часи. Україна буде посилювати нашу технологічну базу і надалі. Я дякую всім розробникам і всім нашим виробникам", — сказав він.

Окремо Зеленський зупинився на ситуації на півдні країни та заявив, що Київ не дозволить перетворити захоплені території на інструмент безкінечного затягування бойових дій.

"На півдні нашої країни, в Криму, на Донеччині та Луганщині ми не дозволяємо Росії використовувати наші землі як інструмент затягування війни і на перетворення окупації на безкінечну. Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, в України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир", — заявив президент.

G-7 / Інфографіка: Главред

Президент також повідомив про результати роботи української розвідки та далекобійних ударів по військових об'єктах РФ. За його словами, українські сили уражають арсенали, підприємства оборонної промисловості, логістичні вузли, центри зв'язку, а також об'єкти паливної інфраструктури на значній відстані від лінії фронту.

"Наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом. Ми досягаємо арсеналів поблизу Петербурга, знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту. Були подібні ураження і на інших напрямках. Ми досягаємо військових виробництв, як виробництво критичних компонентів для ракет у Воронежі. Також підтверджені ураження газових об'єктів в Оренбургському регіоні. Це понад 1200 кілометрів від фронту", — повідомив Зеленський.

Водночас, за словами глави держави, Москва вже змушена перекидати значні сили протиповітряної оборони для захисту ключових об'єктів і керівництва країни.

"Зараз російське керівництво тягне під Москву, на Валдай та під путінський міст через Керченську протоку більше ППО за рахунок ППО на інших напрямках. Тільки на Московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та "Панцирів". На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Для порівняння, на всіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритети захищають свою владу, захищають джерело цієї війни", — зазначив президент.

С-400 / Інфографіка: Главред

Зеленський також повідомив, що за даними української розвідки, проблеми всередині РФ стають дедалі помітнішими. Він звернув увагу на дефіцит пального у десятках російських регіонів, зростання цін на бензин і дизельне паливо, а також невпевненість російської влади щодо проведення запланованих політичних заходів.

"Вже у більш ніж 60-ти російських регіонах є дефіцит пального. Є також сильне зростання цін на бензин, цін на дизель, якщо вони, звісно, в наявності є. Російські спецслужби вже навіть пропонують перенести або взагалі скасувати ритуал обрання "Єдиної Росії" в Держдуму. І зараз ми бачимо по доповідях розвідки, що в Росії не впевнені в процесах на вересень. Багато складнощів. І тільки через те, що Путін відмовляється закінчувати свою війну", — підкреслив Зеленський.

Який сценарій звільнення Криму - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що витіснення російських військ із Криму є реалістичним завданням у перспективі півтора-двох років. На його думку, реалізувати це значно простіше, ніж звільнити Донбас, доки існує країна-агресор Росія.

Експерт пояснив, що Крим фактично є оперативним котлом, обмеженим Чорним і Азовським морями. За його словами, основні шляхи сполучення проходять із півночі або через східний напрямок — Тамань, і ці маршрути можна відносно легко перерізати за допомогою далекобійних засобів ураження.

"Можна звільнити Крим, не втративши жодного життя наших військовослужбовців", - вказав він.

Ізоляція Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше полковник запасу ЗСУ Роман Світан зробив важливу заяву щодо перспектив деокупації Криму. Він підкреслив, що деокупація Криму суттєво вплине на подальший розвиток операцій та стратегічну позицію України на півдні країни.

Зазначимо, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді під час озвучив ключові ризики для окупантів. За його словами, ізоляція Криму посилить тиск на російську логістику й створить критичні обмеження для їхніх постачань.

Як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко розповів про нові епізоди ураження військових об’єктів на півострові. За його словами, саме масовані удари по інфраструктурі противника змушують окупантів відчувати серйозні проблеми.

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

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