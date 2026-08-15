Росія готує масований удар по Україні: які ймовірні цілі та терміни атаки

Коротко:
- Київ та область можуть зазнати масованої атаки
- Під загрозою можуть опинитися великі склади з товарами
- Киян закликали не ігнорувати повітряну тривогу
Протягом найближчих 24 годин країна-агресор Росія може масовано атакувати Київ та область. Про це повідомили моніторингові канали.
Зазначається, що ціллю атаки можуть стати великі склади з продуктами та товарами.
"Прослідковується інтерес ворога до ускладнення логістики харчової промисловості в столичному регіоні", - йдеться у повідомленні.
Не виключено, що для удару Росія може використати реактивні дрони та ракети.
"Відомо про можливий наліт/атаку. Можливо реактивних БПЛА, а можливо і ракетного озброєння по Київщині протягом найближчих 24 годин від цього моменту", - додали монітори.
Варто додати, що раніше моніторинговий канал єРадар писав, що існує підвищена небезпека для Києва та Київської області через ризик пусків ракет типу Х-32 з бомбардувальників Ту-22М3 з території Рязанської області РФ.
"Якщо інформація підтвердиться та буде оголошено тривогу, будь ласка, не ігноруйте", - наголосили монітори.
Росія накопичила дрони
У Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.
За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.
"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на суботу, 15 серпня, російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками - під удар потрапив будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Там спалахнула пожежа.
У Марганці Дніпропетровської області внаслідок атаки російської окупаційної армії загинув 3-місячний хлопчик. Ще 11 осіб отримали поранення, серед них - діти віком 5 та 12 років.
Росія вранці 14 серпня двома реактивними дронами вдарила по Буринській громаді Сумської області. Під удар потрапив приватний житловий будинок місцевих мешканців. Ворожа атака дронами забрала життя двох людей - 29-річної жінки та її 9-річного сина.
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