"Перший - без мами": Подкопаєва розчулила зверненням до особливої ​​людини

Олімпійська чемпіонка святкує своє 48-річчя.

https://glavred.net/stars/pervyy-bez-mamy-podkopaeva-rasstrogala-obrashcheniem-k-osobennomu-cheloveku-10788707.html Посилання скопійоване

Лілія Подкопаєва звернулася до покійної матері / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

Ви дізнаєтеся:

Який ніжний спогад про маму розповіла Лілія Подкопаєва

Коли і де пішла з життя мама української гімнастки

Легендарна українська гімнастка та дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва 15 серпня святкує свій 48-й день народження. У своєму Instagram Подкопаєва опублікувала рідкісний архівний знімок із мамою та дитиною, супроводивши його зворушливим підписом.

Цього року особисте свято спортсменки просякнуте глибоким сумом - це перший день народження, який вона зустрічає без улюбленої мами, Людмили Петриченко. Гімнастка зізналася, що завжди першою дзвонила батькам у свій день народження, щоб подякувати їм за дароване життя.

відео дня

Лілія Подкопаєва з мамою / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

"Сьогодні мій день народження. Перший - без мами. Дивно, як багато може змінитися за рік. Ще минулого року цей день лунав її голосом у слухавці. Я завжди дзвонила їй першою. Не щоб привітати - а щоб сказати "дякую"", - написала Лілія.

Гімнастка згадала, як 30 років тому, після свого тріумфу на Олімпійських іграх в Атланті, одразу зателефонувала додому. Трансляція йшла пізно вночі, і мама не змогла дивитися виступ через сильні емоції.

Лілія Подкопаєва - звернення після смерті мами / фото: instagram.com, Лілія Подкопаєва

"Вона ходила під вікнами нашого будинку, на вулиці Магістральній у Донецьку, і молилася. Щохвилини підходила ближче до вікна, щоб почути голос коментатора - і одразу відходила, ніби боячись порушити силу своєї молитви. Цього року нікому зателефонувати. Але я все одно кажу: мамо, дякую тобі", - поділилася спогадами Подкопаєва.

Мама гімнастки Людмила Петриченко пішла з життя 11 квітня 2026 року. Родина вирішила не розголошувати причину смерті, проте відомо, що рідні до самого кінця намагалися врятувати її. Церемонія прощання відбулася в Атланті (США). Раніше спортсменка розповідала, що рідні до останнього подиху й надії боролися за життя Людмили. Вона зізнавалася, що без мами всюди відчуває самотність і порожнечу, адже та була гідна всього найкращого. Смерть близької людини стала для Лілії Подкопаєвої сильним ударом.

Лілія Подкопаєва / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Леся Нікітюк вразила фанатів сміливою фотосесією. Через рік після народження первістка 38-річна українська телеведуча опублікувала в Instagram кадри, на яких продемонструвала ідеальні форми.

Також путініст Філіп Кіркоров не зміг стримати сліз, розмірковуючи про неминуче старіння та прощання зі сценою. Роздуми про вік і прощання з глядачами настільки налякали його, що співак відверто зізнався: його лякає перспектива виходити на сцену в інвалідному візку.

Читайте також:

Про персону: Лілія Подкопаєва Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред