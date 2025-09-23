Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

Ангеліна Підвисоцька
23 вересня 2025, 00:42
137
Росія може використовувати Молдову як плацдарм для нападу на Одеську область.
Путін, Одеса
РФ може готувати вторгнення в Одеську область. / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

РФ може готуватися до нападу на Одеську область. Плацдармом для цього може стати Молдова. Про це заявила президент Молдови Майя Санду, пише NewsMaker.

Це може статися, якщо проросійська партія виграє на майбутніх парламентських виборах. Росія вже витрачає сотні мільйонів євро на купівлю голосів. Вибори відбудуться 28 вересня.

Майя Санду переконана, що Модова стане плацдармом для вторгнення, якщо її контролюватиме Росія.

відео дня

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", - сказала Санду.

Вона стверджує, що Росія також підкуповує сотні людей, щоб ті "сіяли безлад, насильство і лякали світ". Санду закликає громадян не допустити капітуляції країни, оскільки встановлення контролю Росії принесе небезпечні наслідки.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", - сказала Санду.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку і мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

На Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, щоб захопити Покровськ і навколишні села. При цьому самі російські військові відверто незадоволені такою тактикою, повідомили в десантно-штурмових військах ЗСУ.

21 вересня українські військові оприлюднили відео з села Олексіївка Сумської області, де в кількох місцях уже встановлено державні прапори. Як заявив 225-й Окремий штурмовий полк, у цьому населеному пункті окупанти фактично "закопалися" і тільки мріють про виживання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Молдова Одеська область вторгнення Росії Мая Санду новини Одеси новини Молдови
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБами

Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБами

01:29Війна
РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

00:42Війна
"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події року

"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події року

00:02Спорт
Реклама

Популярне

Більше
Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Потужний шторм накриває країну: усім варто готуватися до нової магнітної бурі

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 22 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Дар Всесвіту: у трьох знаків зодіаку розпочнеться ера достатку 22 вересня

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Гороскоп на завтра 23 вересня: Дівам - хороші новини, Скорпіонам - компліменти

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

Китайський гороскоп на завтра 23 вересня: Тиграм - складнощі, Козлам - стрес

Останні новини

02:33

Коли поліція може зупинити авто без порушення ПДР - неочевидні причини

02:00

Зовсім не впізнати: з'явилися унікальні знімки Софії Ротару

01:29

Ворог атакував два міста: окупанти вдарили дронами та ФАБамиВідео

00:42

РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

00:12

Як перевірити амортизатори авто за хвилину: інженер розкрив простий гаражний тест

Путін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – НовакПутін веде РФ до прірви, група людей в його оточенні це зрозуміла і може здійснити переворот – Новак
00:02

"Золотий м’яч" 2025: стало відомо, хто став героєм головної футбольної події рокуВідео

22 вересня, понеділок
23:30

Зеленський прибув до США: розкрито деталі запланованих зустрічейВідео

22:57

"Лінивий" спосіб: як перетворити листя на "чорне золото" лише за одну осіньВідео

21:31

"Вас попередили": на Путіна накинулись з погрозами під час засідання ООН

Реклама
21:21

Під ударом одночасно три великі міста: Росія атакує Україну балістикою та дронами

21:17

В Білому домі анонсували переговори Зеленського і Трампа - коли вони відбудуться

21:08

Чому Володимир Зеленський відмовився від синього костюма - несподівана відповідь

21:02

Долар і євро шалено злетіли вгору: новий курс валют на 23 вересня

20:54

Предки були іноземцями: в яких прізвищах заховане американське походження

20:33

"Він як песик": спливла правда про шлюб Пугачової та Кіркорова

20:31

Вже зовсім скоро вдарять перші заморозки: синоптики назвали дату сильного похолодання

20:19

"Динамо" може отримати путівку в Лігу Європи: про що йдеться

20:13

На кого чекає особлива доля та призначення: відповідь захована у даті народження

20:04

Москву беруть в кільце: в столиці Росії звучать масштабні вибухи

19:50

Ворог посилить удари по Україні: у Генштабі попередили українців про небезпеку

Реклама
19:41

"Гребтимуть усіх": що чекає росіян після заяв Кремля про мобілізацію

19:33

Війна за "красивий" фінал: військовий пояснив, що насправді планує Путін на Донбасі

19:22

Самі притягнете до себе проблеми: що не можна робити 23 вересня, прикмети

19:18

Бійці полку "Ахіллес" посадили неушкодженим дрон РФ: що з ним зроблять далі

19:10

Чого боїться Путін?Погляд

19:03

Хто такі хасиди і чому вони їдуть в Україну навіть під час війниВідео

18:49

Зіткнувся із Землею і зник - куди подівся велетенський астероїд-убивця динозаврівВідео

18:45

Мобілізація за новими правилами: що змінить запуск єдиного реєстру військовозобов’язаних

18:44

Викидати точно не варто: що можна зробити із втулок від туалетного паперуВідео

18:15

Хто зіграє Волдеморта: "Гаррі Поттер" від HBO кидає виклик Джоан Роулінг

18:07

Ціни на яйця знизилися: вартість у супермаркетах різко змінилася

18:00

Росіяни рвуться до околиць: в ЗСУ попередили про загрозу для кількасоттисячного міста

17:45

Помиляються навіть досвідчені водії: заплутаний тест з ПДР на логікуВідео

17:06

"Життєво необхідно для Путіна": в Генштабі розкрили нові наміри і цілі Кремля

17:01

Найбільш суворий вирок: у справі про вбивство хлопця у фунікулері поставлена крапка

16:55

Під загрозою два стратегічні міста: прогноз нового наступу РФ

16:50

Чи можна їсти кров’янку: секрети страви, яку цінували наші предкиВідео

16:44

Де риба серед восьминогів: тільки одиниці зможуть її побачити

16:35

Росіяни оголосили про оточення Куп'янська - в ЗСУ зробили заяву

16:29

Натовп не для них: шість знаків зодіаку, які ненавидять бути в центрі уваги

Реклама
16:17

Головний не сам Куп'янськ: експерт назвав важливішу ціль для ворога на Харківщині

16:05

Дивовижний результат: простий натуральний спосіб очищення пральної машиниВідео

15:52

РФ спробує захопити два міста України: що задумали окупанти

15:45

М'ясо розморозиться за лічені хвилини: простий лайфхак із каструлямиВідео

15:33

Побачите мене в перуках: Симоньян озвучила діагноз і зробила похмуру заяву

15:29

В Україні масово впали ціни на ключові овочі - що і скільки коштує

15:25

Росія вийшла з мораторію щодо ядерної зброї: який ультиматум Путін поставив СШАВідео

15:23

Просунулися до 2,5 кілометра: Сирський повідомив про важливий успіх Сил оборони

15:01

Білий дім стане ареною UFC: Трамп пообіцяв грандіозне шоуВідео

14:53

Дивує водіїв: що насправді означає синій знак Stop на дорозіВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій Козловський
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти