РФ готує новий плацдарм: є загроза нападу на Одеську область

Росія може використовувати Молдову як плацдарм для нападу на Одеську область.

https://glavred.net/war/rf-gotovit-novyy-placdarm-est-ugroza-napadeniya-na-odesskuyu-oblast-10700450.html Посилання скопійоване

РФ може готувати вторгнення в Одеську область. / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

РФ може готуватися до нападу на Одеську область. Плацдармом для цього може стати Молдова. Про це заявила президент Молдови Майя Санду, пише NewsMaker.

Це може статися, якщо проросійська партія виграє на майбутніх парламентських виборах. Росія вже витрачає сотні мільйонів євро на купівлю голосів. Вибори відбудуться 28 вересня.

Майя Санду переконана, що Модова стане плацдармом для вторгнення, якщо її контролюватиме Росія.

відео дня

"Сьогодні з усією серйозністю заявляю вам, що наш суверенітет, незалежність, цілісність і європейське майбутнє перебувають під загрозою", - сказала Санду.

Вона стверджує, що Росія також підкуповує сотні людей, щоб ті "сіяли безлад, насильство і лякали світ". Санду закликає громадян не допустити капітуляції країни, оскільки встановлення контролю Росії принесе небезпечні наслідки.

"Постраждають усі молдавани. Європа закінчиться на кордоні з Молдовою. Європейські фонди зупиняться на Пруті. Свобода пересування може припинитися. Наша земля може стати плацдармом для проникнення в Одеську область. Придністровський регіон буде дестабілізовано", - сказала Санду.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку і мають поступове просування. Як повідомив Олександр Сирський, за минулу добу відновлено контроль над 1,3 км² і проведено зачистку та знищення противника на площі 2,1 км² у Покровському районі Донецької області.

На Покровському напрямку командування армії Росії застосовує всі можливі засоби, щоб захопити Покровськ і навколишні села. При цьому самі російські військові відверто незадоволені такою тактикою, повідомили в десантно-штурмових військах ЗСУ.

21 вересня українські військові оприлюднили відео з села Олексіївка Сумської області, де в кількох місцях уже встановлено державні прапори. Як заявив 225-й Окремий штурмовий полк, у цьому населеному пункті окупанти фактично "закопалися" і тільки мріють про виживання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред