Аналог 5-ї статті НАТО або договір зі США: Ступак оцінив гарантії для України

Зараз Україні пропонують гарантії безпеки, які не спрацюють, вважає Іван Ступак.

Країни-партнери вписуватимуться за Україну, коли в них буде свій інтерес - експерт / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Головне:

Ступак вважає, що Україні пропонують підробку замість реальних гарантій безпеки

Щоб отримати угоди зі США, як в Ізраїлю, Японії та Південної Кореї, потрібно зацікавити Штати

Варіанти гарантій безпеки, які зараз пропонують Україні, не спрацюють. Аналог 5-статті НАТО - фактично підробка, а угоди зі США на кшталт тих, які вони підписали з Південною Кореєю, Японією та Ізраїлем, нам поки що не пропонують. Про це заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

"Це точно не спрацює"

За його словами, аналоги п'ятої статті НАТО для України не спрацюють.

"Коли говорять про аналоги п'ятої статті НАТО, я наводжу приклад з Adidas і Abibas або Rolex і Roleh - оригіналами і підробками. І нам у цьому випадку пропонують саме Abibas і Roleh. Ніхто не знає, як працює сама п'ята стаття НАТО, не кажучи вже про те, що таке її аналог. Це точно не спрацює", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Договір зі США на кшталт угод з Японією і Південною Кореєю

Також він пояснив, що гарантії безпеки працюють у рамках угод Сполучених Штатів з такими країнами, як Ізраїль, Японія і Південна Корея, оскільки у держав є певні можливості.

"Ми знаємо, що Ізраїль має величезне єврейське лобі в американському уряді, але це далеко не все. У країни багато стартапів. Наприклад, це програмне забезпечення Cellebrite, яке зламує айфони. Програма, створена колишніми моссадівськими агентами, коштує шалених грошей. Вона здатна зламувати журналістів, політичні медіа та наркоторговців Ба більше, Ізраїль, Японія і Південна Корея - країни, що володіють величезною виробничою потужністю. Вони дуже важливі. Без них безліч галузей США зіткнеться із серйозними провалами у вигляді нестачі мікроелементів і деталей", - пояснив Ступак.

Крім того, він додав, що Україна має стати цікавою Вашингтону, щоб отримати реальні гарантії безпеки.

"Щоб отримати такі ж гарантії, Україна має стати цікавою США. Якщо ми будемо виробляти щось, чого дуже мало у світі, і що вкрай необхідно американцям, тоді ми їх зацікавимо. Коли в нас будуть такі ж успішні історії, як у того ж Ізраїлю, ми теж станемо дуже важливими. І за нас будуть вписуватися", - наголосив Іван Ступак.

Коротко про п'яту статтю НАТО / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга раніше заявив, що гарантії безпеки для України мають бути конкретними, обов'язковими та ефективними.

Один із блоків гарантій - озброєння, сказав президент Володимир Зеленський. Також у гарантійному механізмі має бути присутнє фінансування армії, гарантії у форматі 5-ї статті НАТО і санкції проти РФ. Російські активи, за словами Зеленського, мають бути використані для відновлення України.

Військ США в Україні не буде, проте американці можуть забезпечити повітряну підтримку Європі, яка хотіла б розмістити свої військові сили, сказав глава Білого дому Дональд Трамп. Вашингтон готовий до певних дій.

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

