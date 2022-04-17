Воювати з Україною не готові: війська РФ міркували про атаку з Придністров'я, але план провалився

Російські війська у Придністров'ї небоєздатні - Генштаб ЗСУ / Reuters

Росія мала намір відкрити новий фронт атаки на територію України. Для цього співробітники ФСБ прибули до захопленого Придністров'я, щоб перевірити здатність до участі в бойових діях окремих мотострілецьких бригад збройних формувань так званої "ПМР". З'ясувалося, що воювати вони не готові. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У зведенні Генштабу йдеться про те, що на Південнобузькому напрямку ворожі війська ведуть роботу, спрямовану на утримання позицій. До окупованого Придністров'я прибули співробітники ФСБ для оцінки боєздатності 1-ї,2-ї і 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань "ПМР". Як виявилося, вони не готові брати участь у бойових діях.

читайте такожМолдові слід повернути Придністров'я, а Грузії - Абхазію та Південну Осетію - Данілов"На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні займаних позицій. За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участтю представників федеральної служби безпеки російської федерації, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - зазначили в українському військовому командуванні.

Війська Росії у Придністров'ї

Після конфлікту 1990 року російські війська залишилися у Придністров'ї. Частина території захотіла відокремитися від Молдови, в результаті чого сталися військові дії у 1992 році. На боці так званої "Придністровської Молдавської Республіки" виступила 14-та армія РФ, яка була там ще з часів Радянського Союзу. Після підписання мирної угоди, конфлікт було заморожено, а російські війська залишилися там.

Точно ніхто не знає, скільки військових РФ наразі у Придністров'ї. Експерти вважають, що їх від 1200 до 1500 чоловік.

Крім того, відомо, що в селі Кобасна у Придністров'ї знаходиться найбільший склад боєприпасів у Східній Європі. Він знаходиться в двох кілометрах від кордону з Україною.

Дивіться відео ТСН - анклав Росії Придністров'я вимагає "визнання"

Плани РФ щодо наступу на Україну з Придністров'я

Керівник Одеської обладміністрації Сергій Марченко на початку квітня заявив, що росіяни проводять підготовку своїх військових в окупованому Придністров'ї. Такі дії робляться, щоб перешкодити наступальним планам українських військ за іншими напрямками. За його словами, найближчими днями загроза вторгнення малоймовірна

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що Україна не дозволить окупаційним військам Росії перекидати свої літаки до Придністров'я. За подібного розвитку подій українські сили протиповітряної оборони збиватимуть військові та військово-транспортні літаки РФ над територією України, якщо їх спробують перекинути до Тирасполю.

У розвідці Великобританії розповіли, що Росія після військових втрат в Україні намагається поповнити резерви, активізуючи свій окупаційний корпус у Придністров'ї. Також на захопленій території ворог шукає людей, які були б готові до участі в бойових діях.

Главред рекомендує: