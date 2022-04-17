Кремль готується провести десантну морську операцію в Україні – Генштаб

Російський військовий корабель у Чорному морі/ Reuters

Російська окупаційна армія готується провести в Україні десантну морську операцію.

Для цього армія РФ готує військових з підрозділів двох окремих бригад морської піхоти, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативній інформації станом на 6:00 17 квітня.

"Ведеться підготовка підрозділів 810-ї та 155-ї окремих бригад морської піхоти до проведення десантної морської операції. Інформація наразі уточнюється", – йдеться у повідомленні.

Також Росія стягує на українські території свої підрозділи з Курської, Брянської та Воронезької областей. При цьому у тих російських підрозділів, які вже перебувають в Україні, значні проблеми із забезпеченням. Хоча вони змогли накопичити значні запаси боєприпасів.

Серед російських окупантів уже накопичується невдоволення відсутністю ротації, недостатньою кількістю техніки, якістю пального та харчування.

"У підрозділах окупантів, що перебувають на лінії безпосереднього зіткнення, росте невдоволення особового складу, морально-психологічний стан залишається на низькому рівні. Російські військовослужбовці постійно скаржаться на відсутність ротації, техніку, яка постійно виходить з ладу, якість пального, що постачається, та харчування", – зазначають у Генштабі ЗСУ.

читайте також"Метод сервелата" не спрацював: чому важливо скоріше закінчити війну в УкраїніНа територіях, які тимчасово окупували російські війська, загарбники продовжують мародерство і насильницькі дії щодо цивільного населення. При цьому такі дії заохочуються їхнім військовим командуванням.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти можуть розпочати наступну фазу своєї військової кампанії в Україні вже цієї неділі або на початку наступного тижня. Про це повідомило NBC News з посиланням на двох високопоставлених представників в оборонному відомстві США.

Раніше військовий експерт Юрій Федоров розповів, за яких умов Україна зможе добитися, щоб РФ вивела усі свої війська на позиції станом на 23 лютого.

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