Путін змінив командувача наступом на Україну і кидає в бій тисячі новобранців

Розбита техніка рашистів / Facebook / GeneralStaff. ua

Росія реорганізувала командування своїми операціями в Україні. Зокрема, призначила нового командувача наступом, який має великий досвід роботи в Сирії.

Як повідомляє BBC, між російськими силами, що вторглися в Україну 24 лютого, не було координації. Керівництво ними здійснювалося по кожному напрямку окремо.

"Була дійсно погана координація між цими різними командуваннями", - сказав західний чиновник, додавши, що російські війська ніколи не вчилися працювати таким чином.

В даний час операціями керує командувач Південного військового округу - генерал Олександр Дворніков. Відзначається, що у нього великий досвід російських операцій в Сирії.

Що мають у своєму розпорядженні окупанти РФ

Однак, західні чиновники заявляють, що російське командування проводить поетапне відправлення нових російських сил на Донбас, замість того щоб зробити паузу і дати військовим належним чином перегрупуватися.

Вважається, що Росія має не менше 100 батальйонних тактичних груп, доступних для операцій, після того, як вони були відновлені після боїв.

"Якщо Росія не зможе змінити свою тактику і не буде набагато ефективніше у використанні всіх інструментів на свою користь, якщо їй це не вдасться зробити, тоді їм буде важко досягти успіху навіть у цих обмежених цілях, які вони встановили", - сказав західний чиновник.

Рашисти терміново шукають нові резерви

У свою чергу Пентагон бачить ознаки того, що Росія має намір набрати понад 60 тисяч новобранців і мобілізувати резервістів для посилення сил вторгнення в Україну, повідомляє CNN.

Представник військового відомства зауважив, що "поки невідомо", наскільки успішно Росія зможе досягти цієї мети, наскільки добре будуть навчені ці сили або куди вони будуть спрямовані.

Він додав, що США не бачать "свіжих підкріплень, повністю навчених і озброєних", готових поповнити пошарпані тактичні групи російських батальйонів.

Говорячи про нинішні можливості ЗС РФ, Росія "нижче 85% їх передбачуваної бойової потужності", яку Москва накопичила до вторгнення на Україну в лютому, заявив високопоставлений представник Пентагону.

"З оціночної доступної бойової потужності, яка була у них в розпорядженні до вторгнення, яку вони виставили проти України для цієї мети, від загальної оціночної бойової потужності, яка у них була, ми оцінюємо, що вони складають від 80 до 85% того, що у них було", — сказав чиновник.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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