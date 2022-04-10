УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на Україну

10 квітня 2022, 19:29

Генерал Дворніков уже раніше "прославився" своєю жорстокістю до мирного населення, зокрема, у Сирії.

У США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на Україну/ Фото Reuters

У США відреагували на призначення Росією генерала Олександра Дворнікова новим командувачем наступом на Україну. В Сполучених Штатах стверджують: варто очікувати, що новий головнокомандувач здійснюватиме нові жорстокі атаки на мирних жителів, адже він вже став відомий такою поведінкою на інших театрах бойових дій, зокрема, у Сирії.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає в себе жорстокість щодо цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого від того ж самого на цьому театрі військових дій", – сказав Салліван.

Коли Путін у вересні 2015 року направив у Сирію російські війська, щоб підтримати уряд сирійського президента Башара Асада, то саме Дворніков тоді був першим командувачем російськими військовими операціями.

РФ тоді перекинула свою авіацію, щоб підтримати сухопутні війська Асада. Російська авіація, зокрема, допомагала бомбити утримуваний повстанцями Східний Алеппо, бомбардуючи місто, що призвело до загибелі великої кількості мирних мешканців.

Зміна командувача наступом не переламає хід війни

Водночас Салліван наголосив, що сам хід війни в Україні Росія не зможе змінити, призначивши нового командувача наступом. Це не збільшить шанси Путіна на успіх його вторгнення в Україну.

За словами Саллівана, "ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні".

Також він додав, що ще перші кілька тижнів війни показали, що Україна ніколи не буде підпорядкована Росії.

Путін змінив командувача наступом на Україну

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу – генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

Раніше повідомлялося, що війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, вони можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки загрузли через міцну оборону міста українськими захисниками.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні новини США вторгнення Росії новини України Джейк Салліван
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрістьГороскоп на сьогодні, 7 квітня 2022: Тільцям – плітки, Скорпіонам – везіння, Стрільцям - заздрість Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів Гороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - ворогиГороскоп на завтра, 11 квітня 2022: Стрільцям – заздрість, Козерогам – помилки минулого, Рибам - вороги Втекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під КиєвомВтекла від війни: стало відомо про ще один звірячий злочин росіян під Києвом Благовіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого святаБлаговіщення Пресвятої Богородиці: картинки, листівки та привітання до світлого свята
Підтримайте Главред

Останні новини

20:32

Звірств російських військових може бути ще більше: у Байдена приголомшили заявою

20:29

Зруйновані стіни, у дворі - двохсоті: українська модель показала зруйнований будинок під КиєвомВідео

20:21

У НАТО думають дати Україні нову зброю і навчати солдатів за кордоном - BloombergВідео

19:50

Орків "підсмажили" Стугною: десантура ЗСУ знищила ворожу бронетехнікуВідео

19:43

Росію погубить її ж тупість: чому поки що не варто чекати припинення війни в УкраїніПогляд

Реклама
19:33

Прив'язали до дерева і жорстоко катували: під Києвом рашисти замучили пенсіонераВідео

19:29

Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на УкраїнуВідео

19:16

Оля Полякова зворушила до сліз виконанням гімну УкраїниВідео

19:03

Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розставання з Арсеном Мірзояном

18:56

Рашистів підірвали з "феєрверком": ЗСУ показали яскраві кадри знищення ворогаВідео

18:39

Під Києвом окупанти неодноразово ґвалтували жінку, погрожуючи їй насиллям над 3-річним синомВідео

18:27

У РФ закінчується "гарматне м'ясо", резерви кинуті в наступ на Донбасі - АрестовичВідео

18:19

Шосте почуття не підводить: названі знаки з найсильнішою інтуїцією

18:17

Чому розпад Росії на 8-10 шматків можливий як ніколиПогляд

17:54

У ЄС назвали терміни отримання Україною статусу кандидата на членствоВідео

17:25

Україну атакує сніг і злива: коли потеплішає і прийде справжня веснаВідео

17:22

На Росію чекає дефолт цього року з ймовірністю 90% - Bloomberg

17:16

ЗСУ розтрощили "Термінатора": під Києвом знищили штурмовий вертоліт РФ з екіпажемВідео

17:09

"Не встигла втекти": під Києвом кадировець по-звірячому зґвалтував і жорстоко вбив українкуВідео

17:09

Прикмети на 11 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:47

Озброєні орки задкували назад: в окупованому Херсоні пройшов потужний проукраїнський мітингВідео

16:38

"Росіяни всі згоріли": 20-річний український танкіст поодинці "розкришив" танки і 3 БМП окупантівВідео

16:31

Путін обговорить з Лукашенком включення Білорусі до числа країн-гарантів безпекиВідео

16:22

"Для мене це - злиденна душа": Приходько "проїхалася" по заплаканій через війну Лободі

16:11

Навіть після поразки у війні з Україною фашизм із Росії не зникнеПогляд

16:09

Гороскоп для України на 2023 рік: коли чекати закінчення війни і що очікує українців

15:51

Як позбутися від запаху в ванній - 5 ефективних способів

15:49

Син Джона Леннона порушив багаторічну клятву заради припинення війни в УкраїніВідео

15:47

Україні запропонували купити 100 німецьких самохідних гаубиць – ЗМІВідео

15:43

Троє братів у Бучі врятували два десятки людей похилого віку: один рятував людей навіть після вбивства окупантамиВідео

15:21

У Дніпрі більше немає аеропорту - окупанти безбожно бомблять місто та областьВідео

15:08

Росія хоче захопити Маріуполь до 9 травня - АрестовичВідео

15:08

ЗСУ збили ворожий винищувач Су-34, який летів атакувати Миколаїв

15:02

"Битву за Донбас почнуть о 3-4 ранку": Гайдай розповів про страшний сценарій окупантівВідео

14:56

Бійці ЗСУ вперше вдарили з ПЗРК Starstreak і знищили два БПЛА окупантів РФВідео

14:55

У Мережі обурилися від'їзду Бабкіна за кордон у розпал війни в Україні: дружина музиканта відповіла хейтерам

14:44

"Такого навіть наші свині їсти не будуть": фото "пайка" російських окупантів шокувало українцівВідео

14:30

Зникне з карти світу: експерт пояснив, як РФ може розпастися на низку держав і коли це станетьсяВідео

14:03

"Ланцюжок був і сумочка": дружина окупанта похвалилася награбованими сином в Україні "сувенірами"

13:46

Встиг тільки сказати "Слава Україні!": у Маріуполі оточений окупантами прикордонник підірвав себеВідео

Реклама
13:43

Незалежність і умови України: Зеленський поставив Росії умову щодо миру між Києвом та МосквоюВідео

13:43

Країна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніПогляд

13:40

РФ може спробувати повернутися в деокуповані міста: Зеленський назвав умовуВідео

13:33

Вербна неділя 2022: дата, традиції та заборони дня

13:25

Окупанти накопичують сили в Білорусі і готуються взяти Київ: ЗСУ зміцнюють лінію оборониВідео

13:12

Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції

13:11

Країни ЄС можуть обходити транспортні санкції щодо росії та білорусі - Мінінфраструктури

12:55

ЗСУ знищили велику колону техніки орків, яка ішла на ІзюмВідео

12:55

У травні буде дуже гаряче: Україну чекає нова бійня за території - прогноз на 2022 рікВідео

12:53

Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти