Жорстокий до цивільних: у США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на Україну

У США попередили, чим небезпечний новий командувач наступом РФ на Україну/ Фото Reuters

У США відреагували на призначення Росією генерала Олександра Дворнікова новим командувачем наступом на Україну. В Сполучених Штатах стверджують: варто очікувати, що новий головнокомандувач здійснюватиме нові жорстокі атаки на мирних жителів, адже він вже став відомий такою поведінкою на інших театрах бойових дій, зокрема, у Сирії.

Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Салліван, пише CNN.

"У цього конкретного генерала є резюме, яке включає в себе жорстокість щодо цивільних осіб на інших театрах військових дій, в Сирії, і ми можемо очікувати більшого від того ж самого на цьому театрі військових дій", – сказав Салліван.

Коли Путін у вересні 2015 року направив у Сирію російські війська, щоб підтримати уряд сирійського президента Башара Асада, то саме Дворніков тоді був першим командувачем російськими військовими операціями.

РФ тоді перекинула свою авіацію, щоб підтримати сухопутні війська Асада. Російська авіація, зокрема, допомагала бомбити утримуваний повстанцями Східний Алеппо, бомбардуючи місто, що призвело до загибелі великої кількості мирних мешканців.

Зміна командувача наступом не переламає хід війни

Водночас Салліван наголосив, що сам хід війни в Україні Росія не зможе змінити, призначивши нового командувача наступом. Це не збільшить шанси Путіна на успіх його вторгнення в Україну.

За словами Саллівана, "ніяке призначення будь-якого генерала не може стерти той факт, що Росія вже зазнала стратегічної поразки в Україні".

Також він додав, що ще перші кілька тижнів війни показали, що Україна ніколи не буде підпорядкована Росії.

Путін змінив командувача наступом на Україну

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу – генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

Раніше повідомлялося, що війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович, вони можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки загрузли через міцну оборону міста українськими захисниками.

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