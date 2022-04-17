Був дрон РФ за 100 тис. доларів – стала купа брухту: ЗСУ показали, як знищили дорогезний "Орлан-10"

ЗСУ показали знищений російський "Орлан-10" вартістю 100 тисяч доларів/ Facebook Генштаб ЗСУ

В Донецькій області захисники України збили російський безпілотний літальний апарат "Орлан-10", ціна якого становить близько 100 тисяч доларів США.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Зазначається, що ворожу "пташку" назавжди приземлили Січеславські десантники.

"Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА. Так, на Донеччині Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10". Може здатися – дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США", – йдеться у повідомленні.

Безпілотник "Орлан"

Згідно з інформацією з відкритих джерел, "Орлан" є багатоцільовим безпілотним авіаційним комплексом, який використовують для спостереження у важкодоступній місцевості. Такі дрони виготовляє російське підприємство "Спеціальний технологічний центр".

Дрони почали експлуатувати з 2013 року. З часом в "Орлана-10" з’явилися модифікації – "Орлан-30" та "Орлан-50".

РФ активно використовує такі дрони під час війни проти України.

Нагадаємо, нещодавно підрозділ 501-го окремого батальйону морської піхоти також назавжди приземлив російський БПЛА "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що військові розпакували один зі збитих російських безпілотних літальних апаратів "Орлан-10", за допомогою якого війська Росії стежать за українськими позиціями. З'ясувалося, що в блоці зйомки в БПЛА закріплено фотоапарат Canon на липкій стрічці, а паливо й зовсім подається через частину пластикової пляшки з пробкою.

Також раніше в Одеській області українські захисники збили безпілотник "Орлан" російських військ і показали уламки, які від нього лишилися.

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