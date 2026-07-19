Стратегічному ракетоносцю відірвало хвіст: подробиці удару по аеродрому Енгельс-2

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- Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС РФ знищено
- Зафіксовано наслідки ураження аеродромної інфраструктури
У відкритому доступі опубліковано новий супутниковий знімок, на якому зафіксовані наслідки удару по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.
На знімку, опублікованому 19 липня, видно стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, знищений у результаті атаки в ніч на 16 липня. Кадри поширило видання Радіо Свобода.
У публікації зазначається, що супутникові дані демонструють наслідки ураження аеродромної інфраструктури, а також знищений ракетоносець Ту-95МС, який перебував на території авіабази.
Удар по Ту-95: важливі деталі
За інформацією Служби безпеки України, в результаті спецоперації на території Саратовської області РФ було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс".
Як повідомили в СБУ, для виконання завдання були задіяні далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередньою інформацією, літак отримав критичні пошкодження - у нього повністю зруйнована хвостова частина, що фактично вивело ракетоносій з ладу.
Як писав "Главред", Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об’єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".
Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб
Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.
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Про джерело: Радіо Свобода
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