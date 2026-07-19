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Стратегічному ракетоносцю відірвало хвіст: подробиці удару по аеродрому Енгельс-2

Олексій Тесля
19 липня 2026, 16:38
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Супутникові дані показують наслідки пошкодження інфраструктури аеродрому.
Ту-95МС, вибух
Знищено літак РФ Ту-95 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Вікіпедія

Головне:

  • Стратегічний бомбардувальник Ту-95МС РФ знищено
  • Зафіксовано наслідки ураження аеродромної інфраструктури

У відкритому доступі опубліковано новий супутниковий знімок, на якому зафіксовані наслідки удару по російському військовому аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області.

На знімку, опублікованому 19 липня, видно стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, знищений у результаті атаки в ніч на 16 липня. Кадри поширило видання Радіо Свобода.

відео дня

У публікації зазначається, що супутникові дані демонструють наслідки ураження аеродромної інфраструктури, а також знищений ракетоносець Ту-95МС, який перебував на території авіабази.

Знімок екрана
/ "Радіо Свобода"

Удар по Ту-95: важливі деталі

За інформацією Служби безпеки України, в результаті спецоперації на території Саратовської області РФ було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95, який перебував на військовому аеродромі "Енгельс".

Як повідомили в СБУ, для виконання завдання були задіяні далекобійні безпілотники, які подолали близько 800 кілометрів до цілі. За попередньою інформацією, літак отримав критичні пошкодження - у нього повністю зруйнована хвостова частина, що фактично вивело ракетоносій з ладу.

Стратегічному ракетоносцю відірвало хвіст: подробиці удару по аеродрому Енгельс-2
/ Главреда

Як писав "Главред", Україна провела унікальну спецоперацію в тилу Росії, вразивши стратегічно важливі об’єкти ворога на чотирьох аеродромах - "Біла", "Дягілево", "Оленя" та "Іваново".

Раніше повідомлялося, що ЗСУ збили ворожий Су-34. Су-34 здійснював терористичні атаки на місто Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб

Раніше повідомлялося, що вартість авіаційної техніки, ураженої під час спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина", перевищує 7 мільярдів доларів США. Загальні втрати російської авіації в результаті удару становлять 41 одиницю.

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Про джерело: Радіо Свобода

Інтернет-видання і радіостанція, що позиціонує себе як приватний некомерційний інформаційно-новинний засіб масової інформації. Фінансується Конгресом США. Її загальна аудиторія становить 35 млн слухачів. Робота українського відділу Радіо Свобода розпочалася у квітні 1954 року.

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Ту-95 війна Росії та України Удари вглиб РФ
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