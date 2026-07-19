РФ підняла Ту-22 та запустила ракети Х-22: українців попередили про загрозу

Коротко:
- РФ запустила ракети Х-22 з Чорного моря
- Під загрозою Одещина та Миколаївщина
- Також є загроза реактивних БпЛА
Вдень, 19 липня, країна-агресор Росія атакує Україною ракетами. Наразі зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку Одещини та Миколаївщини. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що також існує загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Крім того, станом на 16:23 зафіксовані реактивні БпЛА, які тримають курс на Одещину.
Варто додати, що моніторинговий канал єРадар писав, що у найближчі дні зберігається ймовірність застосування росіянами Ту-22М3.
"Потенційно найбільша загроза стосується південних областей України", - йдеться у повідомленні.
Чому Росія атакує Одесу
Військовий експерт Олег Жданов заявляв, що Одесу Росія атакує, щоб завдати удару по українській економіці та роботі морських портів.
"Одеса - це як спроба закрити наші південні ворота, торговельні. Бачите, вже вони добилися частково своїх цілей, тому що вже страховики відмовляються страхувати судна, які йдуть в порти Одеси. А це б’є по нашому товарообігу і це б’є по нашій економіці. У нас тільки порти Одеської області на сьогодні працюють взагалі як порти", - зауважив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, вночі 19 липня Росія влаштувала справжнє пекло в Києві. Столицю атакувала рекордна кількість балістичних ракет. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлових будинків.
Також російські війська здійснили черговий теракт проти цивільного населення, атакувавши безпілотником пасажирський поїзд у Запорізькій області. Завдяки чітким та оперативним діям залізничників трагедії вдалося уникнути.
Вдень 19 липня російські війська знову завдали удару по цивільній інфраструктурі Харківської області. Ракетою було вражено поштовий термінал у передмісті Харкова. Спочатку повідомлялося про трьох загиблих і понад десять постраждалих, однак пізніше кількість поранених зросла.
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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.
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