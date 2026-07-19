РФ вдарила КАБами по Запоріжжю: є загиблі і поранені, під завалами люди

Внаслідок влучання пошкоджений п'ятиповерховий будинок.

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Удар по Запоріжжю / колаж: Главред, фото: t.me/ivan_fedorov_zp

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РФ вдарила КАБами по житловому кварталу в Запоріжжі

Дві людини загинули, є поранені

Під завалами залишаються жінка та дитина

Країна-агресор Росія атакувала Запоріжжя КАБами. Ворог завдав удар по житловому кварталу, є загиблі. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Значно пошкоджений п'ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев'ятиповерхівкою - росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Попередньо відомо про трьох поранених", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він додав, що, на жаль, одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Також під завалами багатоповерхівки двоє людей - жінка та дитина.

"Парамедики надають допомогу трьом постраждалим", - зауважив Федоров.

Крім того, начальник ОВА підкреслив, що наслідок ворожої атаки значних руйнувань зазнав і приватний сектор.

Станом на 18:31 відомо, що дві людини загинули, щонайменше десять - поранені.

Федоров наголосив, що російські керовані авіабомби зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці.

"Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора. На жаль, ворожа атака забрала життя двох людей. На місцях працюють усі екстрені служби, щоб надати допомогу кожному, кому вона потрібна. Триває рятувальна операція. Під завалами досі залишаються люди. Рятувальники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше їх деблокувати", - розповів він.

В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України наголосили, що станом на середину липня Росія має значні запаси різних типів ракет. Зокрема, в арсеналі залишається понад 100 балістичних ракет комплексу "Іскандер-М", близько 60 крилатих ракет "Іскандер-К", а також приблизно 100 гіперзвукових ракет "Кинжал".

Крім того, російські війська мають понад 450 крилатих ракет "Калібр" і понад 600 ракет "Онікс". Для стратегічної авіації, за даними ГУР, передбачено близько 100 ракет Х-101, які можуть застосовувати літаки Ту-95 і Ту-160.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на неділю, 19 липня, Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

18 липня п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей, отримали поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по Запоріжжю. Авіабомби влучили по приватному сектору обласного центру.

Водночас голова Асоціації пілотів України "АОПА Україна" Геннадій Хазан заявляв, що Росія змінила підхід до повітряних атак на Київ, зробивши ставку не на масштабні масовані удари, а на регулярні короткі нальоти в нічний час.

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Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) - український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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