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ЗСУ може отримати дозвіл бити зброєю Заходу по тилових районах Росії - ISW

Юлія Закрепа
10 червня 2024, 06:36
253
Дозвіл США завдавати ударів по території РФ з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно-російського кордону.
ЗСУ може отримати дозвіл бити зброєю Заходу по тилових районах Росії - ISW
Куди Україна зможе бити зброєю США / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, Вікіпедія

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що дозвіл США на удари по території Росії з американської зброї, на 16% зменшили розмір "недоторканної" території агресора. Ведуться дискусії про дозвіл на атаки без обмежень.

У новому звіті ISW зазначається, що дозвіл США фактично створив досить масштабну територію, по якій Сили оборони мають право бити із західних озброєнь. Водночас, певні обмеження на типи американської зброї обмежили можливість ЗСУ завдавати ударів по віддалених від кордону з Україною районах, які Росія використовує для прикриття власних бойових сил, органів управління, логістики і тилового забезпечення.

"Дозвіл США завдавати ударів по території РФ з американської зброї для ураження деяких військових об'єктів на невеликій ділянці україно-російського кордону, зменшили розмір наземної російської "недорканої" території максимум на 16%. Однак політика США дозволяє агресору зберігати ще якнайменше 84% наземного захисту. Україні заборонено використовувати зенітні ракетні системи на решті території Росії, що все ще захищає переважну більшість її оперативного і глибокого тилу", - йдеться у звіті.

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Аналітики ISW припускають, що Збройні сили України можуть вражати усі легітимні військові цілі в межах досяжності реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Водночас, йдеться у звіті, далеко не факт, що Сили оборони мають на це дозвіл. Високопосадовці США дозволили України завдавати удари по території Росії за допомогою РСЗВ для контрбатарейного вогню, але географічно обмежили такі атаки районом державного кордону у Харківській області.

Фактично, Збройні сили мають право завдавати удари по російських військових об'єктах, "розташованих безпосередньо вздовж українського кордону". Натомість Сили оборони не можуть заборонити бити по російських військових цілях далі у тилу або в інших районах Курської і Брянської областей, які також перебувають у зоні досяжності РСЗВ.

"Заяви американських офіційних осіб також вказують на те, що ЗСУ можуть бути обмежені в можливості завдавати ударів по російських військових цілях, які не беруть активної участі в наземних атаках і ударах по Україні. Таким чином, скорочення площі безпечного (недоторканого) простору Росії може становити менше 16 відсотків", - йдеться у звіті.

ЗСУ може отримати дозвіл бити зброєю Заходу по тилових районах Росії - ISW
Що відомо прро HIMARS / Інфографіка: Главред

В ISW зазначили, що нинішня зміна політики США хоча і є кроком у правильному напрямку, але не може зменшити масштаби подальших ударів агресора по прикодонню України.

Водночас, в Інституті зазначили, що уряди країн Заходу підтримують та обговорюють дозвіл ЗСУ використовувати західну зброю для ударів також по російських тилових оперативних і глибоких тилових районах на території РФ.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Україна потужно запустила HIMARS по РФ через кілька годин після дозволу США. Відомо, що Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив дозвіл на удари по Росії й не уточнив їхню дальність. Наразі на озброєнні України є така французька зброя як артилерійські установки CAESAR, TFR-1, броньовики VAB, а також крилаті ракети дальністю ураження до 250 км SCALP.

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