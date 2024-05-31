США не бояться ескалації: Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ

Дозвіл від Сполучних Штатів бити американською зброєю по РФ не призведе до "ескалації", заявив держсекретар США.

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У США вперше підтвердили, що Байден дозволив Україні бити по Росії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Президент США Джозеф Байден дозволив Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на пресконференції у Празі.

Блінкен розповів, що після наступу російських військ на Харківську область, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання американської зброї для оборони. Удари західною зброєю завдаватимуть виключно по російських військах, які зосереджуються на російському боці кордону, а потім атакують Україну.

"Це дійшло до президента (Джозефа Байдена - ред.), і, як ви вже чули, він схвалив використання нашої зброї з цією метою. Надалі ми продовжуватимемо робити те, що робили, тобто, при необхідності, адаптуватися і пристосовуватися", - зауважив держсекретар. відео дня

За його словами, Сполучені Штати надавали допомогу Україні протягом цих років, підлаштовуючись до того, що країні необхідно. Блінкен наголосив, що дозвіл бити американською зброєю по РФ не призведе до "ескалації".

"Ми будемо забезпечувати Україну зброєю, якої вона потребує", - заявив держсекретар США.

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Американську зброю можна використати проти російської авіації, яка бомбить Харків та інші прифронтові міста.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії. Зеленський підкреслив, що ЗСУ зможуть використовувати HIMARS, GMLRS та інші артилерійські установки проти окупантів.

Що відомо про HIMARS / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, адміністрація Байдена послабила обмеження на удари ЗСУ американською зброєю по території Росії. Тепер Україна може використовувати РСЗВ HIMARS біля Харківської області, писало The Guardian.

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