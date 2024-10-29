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ЗСУ контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів - ISW

Юлія Закрепа
29 жовтня 2024, 13:30оновлено 29 жовтня, 14:06
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Важкі бої тривали на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі.
ЗСУ контратакують у Курській області біля важливих населених пунктів - ISW
ЗСУ наступають у Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, росЗМІ

Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що ймовірно, українські Збройні сили проводять контратакувальні дії у Курській області РФ біля низки населених пунктів.

У звіті ISW йдеться, що протягом доби 28 жовтня тривали бої на головному "українському плацдармі" на Курщині. Втім, підтверджених змін на лінії фронту поки не було.

Своєю чергою, одне російське джерело стверджувало, що війська РФ нібито просунулися до Новоіванівки. Але американські аналітики цього не підтверджують. Також у Міноборони Росії інформували, що ЗСУ здійснили контратаку поблизу Крем'яного, Нижнього Клину, Новоіванівки, Олександрії, Любимівки, Дар'їно, Руської Конопельки та біля Плехова.

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"28 жовтня бої тривали на захід від основного "українського плацдарму" в Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українські джерела повідомили, що ЗСУ провели механізований штурм із використанням щонайменше трьох одиниць бронетехніки на схід від Нового Путі", - йдеться у звіті аналітиків.

Так званий російський "блогер" стверджував, що ЗСУ начебто невдало атакували поблизу Нового Путі, а інший "воєнкор" розповідав, що росіяни не повністю витіснили українські сили з цього населеного пункту.

Аналітики ISW зауважують, що губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що війська РФ, ФСБ і Росгвардія начебто відбили атаку "групи осіб", які намагалися перетнути російсько-український кордон поблизу Манева Климовського району Брянської області.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ЗСУ мають успіх та просування в Курській області. За інформацією російських військових блогерів, українська армія спробувала перетнути міжнародний кордон у районі Вольфіно. Окрім цього, українські сили розгорнули додаткові резерви.

Стало відомо, що КНДР "передала" Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом. Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії. На злагодження підрозділів країна-агресорка виділяє всього 2 тижні.

Начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов заявив, що перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня. Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом в РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

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