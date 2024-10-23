Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня - Буданов

Перші військові КНДР прибудуть до Курської області вже 23 жовтня 2024 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.
Північнокорейські солдати повинні поповнити сили РФ, щоб протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.
"Перші підрозділи ми чекаємо завтра (23 жовтня - ред.) на Курському напрямку", – заявив Кирило Буданов.
Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом в РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.
Війська КНДР в Україні – останні новини
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що КНДР включається у війну в Україні. Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.
Після цього повідомлялося, що РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході. У Росії готують північнокорейських військових, щоб перекинути їх на прикордонні території біля України і провести ротацію окупаційних військ.
У BILD зазначили, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора. Але поки що це більше припущення самих журналістів.
Також повідомлялося, що Південна Корея скликала Радбез – готується передати Україні наступальну зброю. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.
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- У Defense Express розкрили кількість військових КНДР, яких готують в Україну: дані розвідки
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