Перші корейські військові з'являться в Курській області 23 жовтня - Буданов

Північнокорейські солдати повинні поповнити сили РФ, щоб протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.

https://glavred.net/ukraine/pervye-koreyskie-voennye-poyavyatsya-v-kurskoy-oblasti-23-oktyabrya-budanov-10607747.html Посилання скопійоване

23 жовтня корейські солдати з'являться у Курській області / Колаж: Главред, фото: KCNA, скріншот з відео

Перші військові КНДР прибудуть до Курської області вже 23 жовтня 2024 року. Про це заявив начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone.

Північнокорейські солдати повинні поповнити сили РФ, щоб протидіяти Силам оборони України в Курській області РФ.

"Перші підрозділи ми чекаємо завтра (23 жовтня - ред.) на Курському напрямку", – заявив Кирило Буданов.

відео дня

Поки невідомо, скільки саме північнокорейських солдатів там з'явиться. Очікується, що загалом в РФ з'явиться 12 тисяч солдатів, включно з елітними підрозділами спецоперацій.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні – останні новини

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що КНДР включається у війну в Україні. Згідно з докладними доповідями розвідок, стало відомо про фактичне включення КНДР у війну в Україні.

Після цього повідомлялося, що РФ готує понад 10 тис. військових КНДР на Далекому Сході. У Росії готують північнокорейських військових, щоб перекинути їх на прикордонні території біля України і провести ротацію окупаційних військ.

У BILD зазначили, що Кім Чен Ин послав в Україну елітний підрозділ "бойових рабів". Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відправив в Україну елітний спецпідрозділ, який вважається одним із найжорстокіших у світі. Ці гвардійці охороняли батька диктатора. Але поки що це більше припущення самих журналістів.

Також повідомлялося, що Південна Корея скликала Радбез – готується передати Україні наступальну зброю. ЗМІ припускали, що Сеул може переглянути свою допомогу Україні. До цього Південна Корея утримувалася від відправки летального озброєння.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред