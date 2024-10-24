КНДР 'передала' Росії до 12 тисяч солдатів, перші підрозділи вже під Курськом - ГУР

З-поміж іншого, Пхеньян також надав у користування Росії півтисячі своїх офіцерів.

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Війська КНДР вже на фронті / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

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КНДР направила 12 тисяч солдатів, з них 500 - офіцери

Солдатів Північної Кореї "тренують" на 5 полігонах

Росія пообіцяла військовим КНДР зимовий одяг, туалетний папір і мило

ГУР у четвер, 24 жовтня, підтвердила прибуття перших підрозділів північнокорейських солдатів у Курську область. Всього КНДР "передала" у розпорядження країни-агресорки до 12 тисяч військових.

Серед цих 12 тисяч солдатів 500 — офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

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Підготовка солдатів КНДР відбувається на 5 полігонах на Сході Росії — в Уссурійську, Улан-Уде, Єкатеринославці, Князьо-Волконську і Сергєєвці.

На злагодження підрозділів країна-агресорка виділяє всього 2 тижні.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила.

Війська КНДР у Росії - головне

Як повідомляв Главред, у жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з попередніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

На зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії. До прикладу, 24 жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію.

Крім того, зʼявилась інформація про готовність Південної Кореї направити до Києва своїх військових розвідників-перекладачів — для спілкування з північнокорейськими військовополоненими.

Путін у КНДР - що слід знати Глава Кремля Володимир Путін 18-19 червня 2024 року побував з візитом у Північній Кореї. Там він провів зустріч із місцевим диктатором Кім Чен Ином. Сторони відновили угоду часів Холодної війни, згідно з якою вони надаватимуть один одному військову підтримку у разі нападу на території країн. У Білому домі заявили, що РФ збирає коаліцію країн, серед яких Північна Корея, Іран, Сирія та частково Китай. Втім, як вважають в адміністрації Байдена, подібна "коаліція" незрівнянна з альянсом країн, які підтримують Україну. Путін створює видимість того, що Україну підтримує нібито лише Захід, а решта країн - за Росію, відзначили аналітики американського Інституту вивчення війни. Кремль відновлює відносини з країнами, з якими у минулому співпрацював СРСР.

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