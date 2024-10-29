ЗСУ можуть залишити Курську область: експерт оцінив небезпеку для України

Експерт попереджає, що окупанти можуть спробувати просуватись в бік міста Суми.

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Окупанти можуть просуватись далі на територію України / Колаж: Главред, фото 4 окрема танкова бригада, скриншот из видео

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ЗСУ можуть вийти з Курської області до кінця року

Україна несе серйозні втрати в Курській області

Армія Російської Федерації продовжує наступальні дії на фронті. Зокрема, окупанти намагаються просуватися у Курській області. Про це повідомив військовий експерт Іван Ступак в ефірі Радіо Свобода.

Ступак зазначив, ймовірно, українські військові будуть змушені покинути Курську область.

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"Моє внутрішнє очікування, що можливо до кінця цього року нас змусять вийти з Курської області. Але, можливо, це буде супроводжуватися нашими втратами. Ми й так зазнаємо серйозних втрат серед особового складу, техніки, амуніції, боєприпасів, плюс час. Час на планування всіма цими операціями", – сказав він.

Військовий експерт підкреслив, що ключовою загрозою є можливе просування окупантів на територію України.

Він наголосив, велика небезпека походить з Курської області: по-перше, чи зупиняться росіяни на цій лінії, якщо їх вдасться витіснити; по-друге, наскільки сильно ворог намагатиметься прорватися в бік міста Суми.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Курська операція - останні новини

Нагадаємо, військовий експерт Денис Попович повідомляв, що Курська операція ЗСУ триває та успішно виконує свої ключові завдання. За його словами, Курська операція насамперед змусила окупантів перекинути свої сили з Донбасу, що, своєю чергою, ослабило їхній наступ на сході. По-друге, бойові дії в Курській області дозволяють українським силам поповнювати обмінний фонд російськими військовополоненими.

Нещодавно, українські війська просунулися на південний схід від Коренево у Курській області і закріпилися біля населених пунктів Дарьїно та Миколаєво-Даріно, повідомив Інститут вивчення війни (ISW). Геолокаційні дані підтверджують просування ЗСУ вздовж річки Снагость.

Як раніше писав Главред, розвідники 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади успішно знищили штурмову групу 155-ї бригади морської піхоти РФ. Окупанти займалися мінуванням шляхів у Курській області. Завдяки злагодженим діям українських захисників противник зазнав значних втрат.

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