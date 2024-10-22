ЗСУ мають успіх та просування в Курській області - деталі від ISW

ЗСУ почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

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ЗСУ мали успіх в Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

ЗСУ мають успіх в Курській області, наші сміливі воїни просунулися на західній стороні українського виступу. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), захисники України отримали маленьку перемогу в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія. відео дня

За інформацією російських військових блогерів, українська армія спробувала перетнути міжнародний кордон у районі Вольфіно (на південний захід від Глушкова).

Окрім цього, українські сили розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де вони почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.

"Російські джерела намагаються виправдати повільний темп російського просування в Курській області, хибно представляючи цей напрямок як унікально складний", - наголошують аналітики ISW.

Своєю чергою, як зазначив командир чеченського загону спецназу "Ахмат", бої в Курській області дуже інтенсивні, і що Курський напрямок є найскладнішим фронтовим районом усього театру бойових дій.

Ситуація в Курській області - що відомо

Як відомо, Росія планує використати військових із Північної Кореї для штурмових дій на Курщині. Однак натомість солдати КНДР втекли з позицій на Курщині, згодом їх затримали у Брянській області.

Своєю чергою майор ЗСУ розкрив важку ситуацію на Курщині. На цій території ситуація нестабільна, а із запасним планом Б можуть виникнути проблеми.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей. Таким чином, план росіян провалився - замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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