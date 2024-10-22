ЗСУ мають успіх та просування в Курській області - деталі від ISW

ЗСУ мають успіх в Курській області, наші сміливі воїни просунулися на західній стороні українського виступу. Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), захисники України отримали маленьку перемогу в західній частині Новоіванівки, що на південний схід від Коренєво.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
За інформацією російських військових блогерів, українська армія спробувала перетнути міжнародний кордон у районі Вольфіно (на південний захід від Глушкова).
Окрім цього, українські сили розгорнули додаткові резерви в районі лінії Кругленьке-Нікольскій, де вони почали атаку двома тактичними групами механізованих рот.
"Російські джерела намагаються виправдати повільний темп російського просування в Курській області, хибно представляючи цей напрямок як унікально складний", - наголошують аналітики ISW.
Своєю чергою, як зазначив командир чеченського загону спецназу "Ахмат", бої в Курській області дуже інтенсивні, і що Курський напрямок є найскладнішим фронтовим районом усього театру бойових дій.
Ситуація в Курській області - що відомо
Як відомо, Росія планує використати військових із Північної Кореї для штурмових дій на Курщині. Однак натомість солдати КНДР втекли з позицій на Курщині, згодом їх затримали у Брянській області.
Своєю чергою майор ЗСУ розкрив важку ситуацію на Курщині. На цій території ситуація нестабільна, а із запасним планом Б можуть виникнути проблеми.
Окрім цього, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Курській операції вдалося звільнити суттєву кількість наших людей. Таким чином, план росіян провалився - замість буферної зони на території України, яку планували росіяни, ми створили буферну зону поблизу нашого кордону на російській території.
Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
Інші новини про Курщину:
- Сирський прийняв рішення щодо операції в Курській області: деталі від головкома
- ЗСУ просунулися на північ від Суджі: в ISW розповіли про бої у Курській області
- "Україна має козир у руках": експерт озвучив головні завдання Курської операції
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред