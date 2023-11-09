Назріває новий скандал: Угорщина категорично проти переговорів України та ЄС

Угорщина намагається заблокувати початок переговорів України-ЄС.

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Проросійський Орбан пообіцяв перешкоджати євроінтеграції України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Угорщині вважають, що Україна ще "не дозріла до ЄС". Замість членства в Євросоюзі у Орбана пропонують Україні "привілейоване партнерство".

Як заявив глава адміністрації угорського прем'єр-міністра Гергей Гуяш, якого цитує Telex, Україна, на думку Угорщини, нібито "не відповідає необхідним умовам. Вона не відповідала їм до війни і відтоді не наблизилася до них".

"Ми солідарні з Україною, ми завжди засуджували російську агресію і надавали значну фінансову підтримку і гуманітарну допомогу, але це не змінює того факту, що Україна не виконала умови для переговорів з ЄС... Чи то обіцянки щодо національностей, чи то Копенгагенські критерії, чи ситуація з корупцією", - наводить цитату Гуяша угорським ЗМІ "Європейська правда". відео дня

Також Будапешт погоджується з думкою екс-президента ЄК Жана-Клода Юнкера про "тотально корумповану Україну".

Гуяш сказав, що уряд Угорщини запропонував би Україні "привілейоване партнерство" замість членства в ЄС.

Вступ України до ЄС

8 листопада Єврокомісія рекомендувала початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. За словами глави ЄК Урсули фон дер Ляєн, Київ виконав 90% реформ, але не повинен на цьому зупинятися.

Для України це рішення - "жовте", а не "зелене світло" вступу до ЄС. Негативну роль в тому, що Україна так й не отримала чіткого сигналу від Єврокомісії, зіграв комісар з питань сусідства і розширення, угорець Олівер Варгеї.

Через висновки Варгеї щодо нібито не повного виконання Україною усіх "7 пунктів" Єврокомісія не наважилася дати Києву "зелене світло".

І хоча в уряді Орбана вже анонсували, що блокуватимуть початок переговорів на рівні Україна-ЄС, втім, рішення Будапешта, схоже, не настільки категоричне. Ще на початку жовтня Reuters писав, що Брюссель готовий "купити" лояльність Угорщини в обмін на її "добро" щодо членства України в Євросоюзі. Тобто йдеться лише про" суму", за яку Будапешт готовий поступитися.

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