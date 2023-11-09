Жорсткий вибух і великий стовп диму: у Севастополі сталася потужна "бавовна"

В окупованому Криму пролунав потужний вибух. У Мережі повідомляють про те, що в Севастополі затремтіли вікна від вибуху.
Після цього в центральній частині міста "полетіли" машини швидкої допомоги.
Пізніше в Мережі з'явилося фото, на якому видно стовп диму над морем.
Що кажуть окупанти
"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що окупанти нібито знищили "повітряну ціль".
У Міноборони РФ придумало версію про те, що окупантам нібито вдалося збити українську протикорабельну ракету "Нептун" по об'єктах на території РФ.
Вибухи в Криму
Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму у ніч на 30 жовтня гриміли вибухи – під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено. Близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по базі російських окупантів поруч з населеним пунктом Оленівка на заході окупованого півострова.
Пізніше з’явилися нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму. ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.
Також у Військово-морських силах прокоментували удари по окупованому Росією Криму і повідомили, що було ціллю удару. Ціллю обстрілу стали дороговартісні системи ППО, які мали великий радіус покриття.
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