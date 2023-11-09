У ЗСУ відповіли на чутки про 'рух' українських сил на лівому березі Дніпра

В ОК "Південь" ситуацію на лівобережжі коментують стримано - щоб не нашкодити військовим і місцевим мешканцям.

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Стверджувалося, що ЗСУ перекинули на лівий берег бронетехніку / Колаж Главреда. Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Поблизу річки Дніпро у Херсонській області відбувається певний "рух" українських сил, підтвердила спікерка ОК "Південь" Наталя Гуменюк. Втім, від будь-яких уточнень вона відмовилась.

В ефірі Еспресо Гуменюк підкреслила, що цей рух відбувається "в умовах логічного розвитку подій".

"Ми говорили про те, що будемо звільняти свої території. Але порядок бойової роботи не обговорюємо до моменту, коли це буде дозволено безпекою операцій, і досягнуті певні результати", - сказала вона. відео дня

Гуменюк пояснила, що наразі обговорення ситуації на лівобережжі спровокує погіршення ситуації - ворог посилить обстріли.

"Ми пам'ятаємо, що на цих територіях залишаються мирні мешканці. Вони не мають потерпати, навіть, коли фактично перебувають на лінії фронту. Дочекаймося моменту, коли Сили оборони зможуть про це говорити відкрито", - наголосила Гуменюк.

Ситуація на лівобережжі

Сили оборони України перекинули обмежену кількість бронетехніки на лівий берег Херсонської області й продовжують масштабніши, ніж зазвичай, наземні операції за участю легкого піхотної угруповання приблизно батальйонного розміру, повідомляв Інститут вивчення війни 8 листопада.

Директор Defense Express Сергій Згурець розповів, що на лівобережжі Херсонської області ЗСУ можуть діяти на трьох напрямках - зокрема, від двох мостів, залізничного і автомобільного поблизу Антонівки.

У ЗСУ особливо не коментують ситуацію на лівобережжі. Щоправда, Наталя Гуменюк раніше зазначала, що українські сили відповідають на артобстріли Росії, намагаючись відтіснити ворога подалі від річки Дніпро і тим самим зменшити удари росіян по мирному населенню.

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