Угорщина не зможе заблокувати виділення допомоги Україні - європейський комісар

Євросоюз планує виділити пакет допомоги на 4 роки у розмірі 50 мільярдів євро.

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Угорщина не зможе заблокувати допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Угорщина не зможе заблокувати збільшення бюджету Євросоюзу, що необхідно для виділення Україні пакета у 50 мільярдів євро на 4 роки. Про це заявив європейський комісар з питань фінансів Йоганнес Ган, повідомляє EUobserver.

Він заперечив повідомляння про те, що Єврокомісія нібито обговорює розмороження частини коштів для Угорщини в обмін на її підтримку бюджетного перегляду ЄС до 2027 року. Йоганнес Ган додав, що Єврокомісія має обхідні шляхи для затвердження переглянутого бюджету, які не потребують підтримки Угорщини.

"Нас не шантажуватимуть ... Ми можемо знайти рішення, яке стосується лише 26 країн-членів (ЄС – Главред). Можуть бути певні затримки, якщо нам доведеться застосовувати різні заходи. Але, врешті-решт, я впевнений, я переконаний, що нас не зупинити", – сказав Ган. відео дня

Допомога ЄС Україні

30 жовтня стало відомо про те, що в Євросоюзі готують спеціальний план підтримки ЗСУ на 20 млрд євро. Ця програма розрахована на період 2024-2027 років і передбачає виділення 5 млрд євро на рік на програми з передачі зброї та подальшого навчання українських військовослужбовців.

Після цього прем'єрміністр ЄС Віктор Орбан накинувся на Євросоюз. Орбан порівняв членство своєї країни в ЄС з тривалою радянською окупацією, яка тривала понад сорок років.

Жозеп Боррель різко відповів скандальному Віктору Орбану - в Євросоюзі Угорщині натякнули на двері. За його словами, ніхто не зобов'язує Угорщину бути частиною Євросоюзу.

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