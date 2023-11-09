Росія готує ще потужнішу атаку на Авдіївку: стало відомо про плани окупантів

Українські Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки, заявив Барабаш.

https://glavred.net/ukraine/rosiya-gotuye-shche-potuzhnishu-ataku-na-avdijivku-stalo-vidomo-pro-plani-okupantiv-10515472.html Посилання скопійоване

На Авдіївському напрямку важка ситуація / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів, що російська окупаційна армія готується до ще більшої атаки на Авдіївку.

"Здебільше використовуючи піхоту, ворог тисне на Авдіївському напрямку. Загарбники гатять цілодобово по місту й позиціям ЗСУ. Ворог готується до ще більшої атаки на Авдіївку. Перша хвиля відрізнялася від другої, а третя відрізнятиметься від попередніх. Наразі окупанти підтягнули техніку, резерви особового складу, але погодні умови не дозволяють їм використовувати техніку. Як тільки підсохнуть ґрунти, то однозначно вони підуть", - заявив Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо".

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що Сили оборони міцно тримають лінію оборони біля Авдіївки.

відео дня

"Росіяни більше кидають свій особовий склад у штурми на півночі, в напрямку коксохіму. Але лінія оборони тримається, і жодних проривів немає", - додав він.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, що в ЗСУ повідомили про наслідки штурму Авдіївки. Росіяни на Таврійському напрямку починають відмовлятися йти в атаку. В ОСУВ "Таврія" зазначили, що кількість втрат противникав живій силі почала рости.

Експерт пояснив, навіщо Кремлю потрібна Авдіївка. Авдіївський напрямок - єдиний, де у противника є найбільше шансів здобути хоч якусь перемогу. Саме місто практично взяли в кліщі.

Під Авдіївкою знищили новітній ворожий ЗРК. За словами командира, на Таврійському напрямку ворог здійснив 23 авіаудари, 44 бойових зіткнення та 888 артилерійських обстрілів.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.