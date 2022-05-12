УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія різко змінила планування ведення війни в Україні - Арестович

12 травня 2022, 00:29

Арестович вважає, що Україна намагається планувати ведення війни з Росією на прикладі країн Заходу.

Арестович, ракета
Арестович / facebook.com/kpszsu, facebook.com/alexey.arestovich

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Однак в Росії стали міняти планування.

Своїми думками він поділився з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович вважає, що російське керівництво почало планувати ведення війни в Україні відповідно до військових можливостей.

"Російське керівництво почало планувати відповідно до військових можливостей. Тому що раніше політичні заявки визначали дії військових. Це дурість номер один. Це як в радянській системі: нам потрібно вийти за два тижні в Ла-Манш. Військові вважали і говорили, що нам потрібно 60 тис. танків. Радянському народу відмовляли у всьому, але робили 60 тис.танків Західне планування інше: у нас є можливості зробити за 5 років 5 тис. танків, а потім на ці танки планувати військові цілі. Ця політика будується щодо того, що реально може зробити промисловість", — прокоментував Арестович.

Разом з тим Арестович вважає, що Україна намагається планувати ведення війни з Росією на прикладі країн Заходу.

"Україна десь посередині зараз. Тому що багато хто не відвикли, багато хто намагається не воювати, а вести демонстраційні дії на всіх рівнях. Це теж болячка така, яка показує можливості. Але в принципі, здорове планування вже бере верх. І у нас спочатку думають, що ми можемо зробити, а потім ставити політичні цілі", – додав Арестович.

читайте такожАрестович оцінив ймовірність нового штурму Києва і вторгнення з Білорусі

Відставка низки командирів РФ

Відставка низки військових командирів є головною оцінкою результатів першої фази війни проти України від політичного керівництва РФ, каже Олексій Арестович.

Протягом останніх днів був відсторонений командувач першою танковою армією, на яку була основна ставка на Ізюмському напрямку.

"Він був не просто відсторонений, а на нього завели кримінальну справу. Кажуть, що можлива перекваліфікація на держзраду", - розповів Арестович.

Війна Росії проти України

Армія РФ збирається повністю захопити Донецьку і Луганську області, південні регіони країни і створити коридор в окупований Крим. За словами заступника командувача російськими військами Центрального Східного округу Рустама Міннекаєва, такі плани окупанти мають намір реалізувати в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що наступ окупаційних військ РФ сповільнюється. Як вважає чиновник, ЗСУ може знадобитися близько тижня, щоб зупинити ворожі бойові підрозділи в напрямку Гуляйполя і в бік Херсона. У такій ситуації окупанти змушені будуть перейти в оборону.

На думку Арестовича, масштабний контрнаступ армії України на війська Росії може початися в середині червня. До цього часу українські військові повинні будуть отримати достатню кількість зброї від Заходу. Завдяки Західній допомозі баланс сил на певних ділянках фронту може змінитися.

Читайте також:

viber
війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
Реклама
Популярне
Велике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні вліткуВелике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні влітку Місячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіскиМісячний календар стрижок на травень 2022: кращі дні для нової зачіски Гороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустрічГороскоп Таро на тиждень 9-15 травня: Левам - успіх, Козерогам - випробування долі, Рибам - щаслива зустріч Думають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війніДумають, як зменшити ганьбу: пропагандистам РФ наказали готувати росіян до можливої поразки у війні "Втягнуть третю країну у війну": астролог розповіла, коли Україна підпише мирний договір з РФ"Втягнуть третю країну у війну": астролог розповіла, коли Україна підпише мирний договір з РФ
Підтримайте Главред

Останні новини

00:51

Прикмети на 12 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

00:48

Нова фаза війни чекає Україну восени: астролог назвав дату припинення бойових дійВідео

00:46

Скільки Путін платить артистам, які виступають "Zа Росію": названо безпрецендентну сумуВідео

00:29

Росія різко змінила планування ведення війни в Україні - АрестовичВідео

00:20

Дюжев і Долина приїхали розважати окупантів у ДонецькВідео

Реклама
11 травня, середа
23:56

"Страшний сон": Кухар зі сльозами на очах розповіла, як війна застала її за кордоном, а діти залишилися вдома

23:55

Збірна України з футболу виграла перший матч 2022 рокуВідео

23:52

Доктор Комаровський розповів, чому чекає смерті Путіна: "Поки здоров'я хоч трохи залишилося"

23:37

Експерт пояснив, як саме нафтове ембарго ЄС накладе на Росію

23:29

Наблизилися до кордонів РФ: ЗСУ витісняють окупантів з Харківської областіВідео

23:16

Україна запропонувала Москві обміняти захисників Маріуполя з Азовсталі військовополонених РФВідео

23:11

Привіт з минулого життя: Даша Астаф'єва в розкішному образі завела мережуВідео

23:10

Захопити три області: політолог назвав мету Путіна у війні проти УкраїниВідео

23:01

"Я знаю, де моє коріння": Чмерковський помріяв, коли зможе привезти сина в Україну

22:37

Зі сльозами на очах: у Німеччині стадіон потужно виконав гімн України перед матчем збірноїВідео

22:33

Дженніфер Лопес виступить з концертом для допомоги Україні

22:08

Війна РФ проти України завершиться після того, як Київ поверне своїх людей і території - ЗеленськийВідео

22:03

Росія планувала захоплення всієї території України: знайдено важливі документиВідео

21:56

Стало відомо, коли на Netflix можна буде подивитися фільм СенцоваВідео

21:23

Під Києвом люди геройськи вкрали у окупантів бензовоз з соляркою і допомагали лікарям: дивовижна історіяВідео

Реклама
21:21

Під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували одночасно 16-річну вагітну дівчинку та її бабусюВідео

20:45

Що дасть Україні ленд-ліз від США

20:32

За три дні стала дружиною і вдовою: захисниця "Азовсталі" поділилася трагічною історією з Маріуполя

20:31

Захоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани МосквиВідео

20:29

Людям погрожують стратою і жорстко катують: як окупанти "фільтрують" маріупольцівВідео

20:23

Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну"

20:10

Прикмети на п'ятницю 13 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:08

Алексєєв розповів, як його дівчина-співачка хоче позбутися російського громадянства

19:58

"Втрата свідомості і блювота": у військових спостерігаються симптоми хімічного отруєння - АрестовичВідео

19:44

Чекає запекла битва: астролог попередила про нові руйнування і склала гороскоп для УкраїниВідео

19:37

Знайшовся рідний дядько: історія розлученої окупантами з мамою 4-річної Аліси отримала продовження

19:33

Удар по Одесі і новий наступ на Київ – чого чекати від третьої фази війни в УкраїніПогляд

19:24

Втеча з Землі Обітованої: Максим Галкін і Алла Пугачова планують покинути Ізраїль

19:21

ЗСУ тиснуть на північ від Харкова, а плани РФ провалюються: ворог через 10 днів змінить тактику – МВСВідео

19:14

"Пекло, що зійшло на землю": з'явилися моторошні кадри з оточеної АзовсталіВідео

19:01

Бійці ЗСУ вразили "Перуном" російський вертоліт "Ка-52" під Ізюмом

19:00

Гороскоп на завтра, 12 травня 2022: Дівам – великі гроші, Стрільцям -переїзд, Рибам - обман

18:59

Парочка "волонтерів" обдурила українців на два мільйони гривень: купили собі машини

18:39

"Це що таке": принца Гаррі застукали напівоголеним у СШАВідео

18:18

Злата Огневич натякнула на новий роман після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію

Реклама
18:15

У Херсоні партизани оголосили нагороду в 500 тисяч за колаборанта, який закликав приєднати область до РФВідео

18:11

"А де пір'я і танці": Кіркоров зганьбився на ЄвробаченніВідео

18:02

Ганьба Німеччини і Франції: чому Берлін і Париж жалюгідні та перелякані через війну в УкраїніПогляд

17:57

Україна на Київщині, Чернігівщині та Сумщині повернула контроль над кордоном з Білоруссю та РосієюВідео

17:42

Безглузда смерть: російський окупант розповів українцям, як офіцер РФ убив сам себеВідео

17:35

Катя Осадча в палких обіймах Юрія Горбунова загадала своє найпотаємніше бажання

17:31

Воюватиме до останнього бурята, бо поразка йому – смерть: дипломат назвав способи усунення ПутінаВідео

17:29

Повальне пияцтво і дядько у власній сечі: в Мережу виклали відео життєвого шляху полоненого російськогоВідео

17:03

Як відмити пригорілу каструлю - 4 надійних способи

16:57

Україна і Польща спрощують логістику на кордоні

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти