Росія різко змінила планування ведення війни в Україні - Арестович

Арестович / facebook.com/kpszsu, facebook.com/alexey.arestovich

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що російське керівництво раніше планувало ведення війни в Україні на прикладі СРСР. Однак в Росії стали міняти планування.

Своїми думками він поділився з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

Арестович вважає, що російське керівництво почало планувати ведення війни в Україні відповідно до військових можливостей.

"Російське керівництво почало планувати відповідно до військових можливостей. Тому що раніше політичні заявки визначали дії військових. Це дурість номер один. Це як в радянській системі: нам потрібно вийти за два тижні в Ла-Манш. Військові вважали і говорили, що нам потрібно 60 тис. танків. Радянському народу відмовляли у всьому, але робили 60 тис.танків Західне планування інше: у нас є можливості зробити за 5 років 5 тис. танків, а потім на ці танки планувати військові цілі. Ця політика будується щодо того, що реально може зробити промисловість", — прокоментував Арестович.

Разом з тим Арестович вважає, що Україна намагається планувати ведення війни з Росією на прикладі країн Заходу.

"Україна десь посередині зараз. Тому що багато хто не відвикли, багато хто намагається не воювати, а вести демонстраційні дії на всіх рівнях. Це теж болячка така, яка показує можливості. Але в принципі, здорове планування вже бере верх. І у нас спочатку думають, що ми можемо зробити, а потім ставити політичні цілі", – додав Арестович.

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Відставка низки командирів РФ

Відставка низки військових командирів є головною оцінкою результатів першої фази війни проти України від політичного керівництва РФ, каже Олексій Арестович.

Протягом останніх днів був відсторонений командувач першою танковою армією, на яку була основна ставка на Ізюмському напрямку.

"Він був не просто відсторонений, а на нього завели кримінальну справу. Кажуть, що можлива перекваліфікація на держзраду", - розповів Арестович.

Війна Росії проти України

Армія РФ збирається повністю захопити Донецьку і Луганську області, південні регіони країни і створити коридор в окупований Крим. За словами заступника командувача російськими військами Центрального Східного округу Рустама Міннекаєва, такі плани окупанти мають намір реалізувати в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що наступ окупаційних військ РФ сповільнюється. Як вважає чиновник, ЗСУ може знадобитися близько тижня, щоб зупинити ворожі бойові підрозділи в напрямку Гуляйполя і в бік Херсона. У такій ситуації окупанти змушені будуть перейти в оборону.

На думку Арестовича, масштабний контрнаступ армії України на війська Росії може початися в середині червня. До цього часу українські військові повинні будуть отримати достатню кількість зброї від Заходу. Завдяки Західній допомозі баланс сил на певних ділянках фронту може змінитися.

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