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"Починається відчайдушна торгівля": Арестович назвав два варіанти для РФ - мирний договір або поразка

12 травня 2022, 06:50

Саме Україна диктуватиме умови в переговорах з РФ. І чим більше надійде західної допомоги, тим жорсткішим голосом Київ говоритиме.

Путін, Пєсков, Арестович
У Кремля є лише два варіанти у війні з Україною,
​​сказав Арестович / Фото Reuters, Facebook

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою та Україною за мирний договір", - заявив Арестович в ефірі Фейгін Live.

Радник керівника ОП переконаний, що саме Україна диктуватиме умови, і чим більше надійде західної допомоги, "тим жорсткішим голосом ми будемо говорити".

"Проблема в іншому: ми в принципі не прихильні зараз до переговорів, і російська сторона нас в цьому звинувачує. Вони кажуть, що Україна взагалі не хоче домовлятися", — зазначив він.

Глава ОП додав, що головне завдання зараз — звільнення всієї території України від окупантів. При цьому, президент Володимир Зеленський не вірить у мирні переговори з РФ.

"Президент країни каже делікатно, він повинен залишати варіанти і можливості. Він каже так: "Я не вірю в мирні переговори з РФ". Що за цим стоїть? Будемо вибивати військовою силою", - пояснив радник глави ОП.

За словами Арестовича, в Офісі президента зають, що ведуться кулуарні переговори зі спробою нав'язати Україні ще одне дипломатичне врегулювання — так званий Мінськ-3. Радник глави ОП зазначив, що перші та другі Мінські домовленості стали причиною нинішньої війни Росії в Україні, тому третьої спроби такого врегулювання ситуації на тимчасово окупованих територіях бути не може.

"Мінська-3 не буде. Прямо цитую президента України, голову Офісу президента і всю нашу дипломатію. Слава богу, ця війна розв‘язала проблему Мінська-1 і Мінська-2, які були катастрофічними не лише для України, але і для всієї системи безпеки в Європі, і закономірно призвели до виникнення війни, тому що нічим іншим закінчитися не могли, тому що їх неможливо було виконати з самого початку", — заявив Олексій Арестович.

читайте такожГоворити з крокодилом, коли нога у нього в щелепі: Джонсон дав оцінку переговорам України з ПутінимЯк повідомляв Главред, 4 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не піде на сценарій завершення війни з РФ, який включає опцію замороженого конфлікту. Повторення історії Мінських угод не буде, а країна більше не опиниться в такому "болоті".

За словами глави держави, для початку потрібно зупинити війну, після чого підключити дипломатію. Перший етап вже виконано - Київ зупинив просування Москви. Зараз йде етап, коли потрібно забезпечити відхід російських військ від української території. На третьому етапі має бути відновлена територіальна цілісність держави. Україна готова вести переговори з Росією, але лише в якості рівноправного партнера. Домовленості не працюватимуть, поки їх з російського боку не підтвердить Путін.

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