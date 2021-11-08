Життя на карантині: психолог розповіла, як зробити, щоб дистанційка не перетворилася на пекло

Багато українців зараз змушені працювати вдома / УНІАН

Через поширення епідемії коронавірусу Україна вже майже два роки перебуває на карантині. Багатьом людям досить складно впорається з ізоляцією і дистанційною роботою.

У коментарі Главреду сімейний психолог, психотерапевт і сексолог Олена Щербань дала важливі поради людям, які відчувають труднощі працюючи вдома.

"Я зіткнулася з цим у своїй родині, коли всі сіли на карантин. У цей час важливо подбати про себе і простір навколо себе. Для початку важливо не приступати до роботи в піжамі. Спробувати максимально наблизитися до стану офісу, зокрема, одягти щось, що б ви одягли в офіс, привести себе в порядок, почистити зуби, розчесатися. Таким чином, ви дасте своїй психіці розгін. Незайвим буде пройтися навколо будинку", - зазначила експерт.

Щербань підкреслила, що важливо виділити для себе робоче місце, де вас ніхто не буде чіпати та турбувати – ні чоловік, ні діти, ні інші члени сім'ї.

читайте такожЯк коронавірус впливає на інтелект: психолог назвала наслідки для перехворілих"Важливо не просто про себе подбати, а й донести домашнім, що ви зараз на роботі, і ваш робочий день закінчиться о сьомій годині вечора. Тим самим, ви дисциплінуєте і себе, і своїх близьких, в результаті чого ви залишитеся в стані гармонії, трохи обдуривши психіку. Коли людина перебуває в умовах позбавлення волі, це в будь-якому випадку для нього стрес. А люди, що знаходяться цілодобово всі разом вдома в стані стресу, можуть просто витворяти чудеса", - пояснила психолог.

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Власникам однокімнатних квартир Щербань рекомендує умовно її розкреслити та одягти навушники.

"Цей куток - мій робочий, тут я відпочиваю, тут я їду, а в туалеті я можу сховатися і трохи почитати книгу", - підсумувала психолог.

Раніше міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що школам і вищим навчальним закладам дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були вакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх установ. За словами Ляшка, поки що з дистанційки вийшли тільки два великих міста.

Читайте повну версію інтерв'ю Главреда з Оленою Щербань.