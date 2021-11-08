Нова атака коронавірусу: в Україні розширили "червону" зону

В Україні загалом перевищено рівень захворюваності коронавірусом.
В Україні розширилася червона зона карантину, введена через поширення епідемії коронавірусу.
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України станом на 8 листопада.
Відзначимо, що в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності – при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 799 (перевищення в 10,65 рази).
Найвищий рівень захворюваності у Сумській (1301) та Херсонській (1155) областях.
Водночас у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.
Також в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 90,1 осіб на 100 тис.населення при нормі не більше 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві та 21 області.
Крім того, в Україні зайняті 68,5% лікарняних ліжок з киснем при нормі не більше 65%. Цей показник перевищено в Києві та 14 областях.
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"Червона" зона карантину
- місто Київ;
- Херсонська область;
- Одеська область;
- Запорізька область;
- Донецька область;
- Дніпропетровська область;
- Сумська область;
- Миколаївська область;
- Рівненська область;
- Житомирська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Хмельницька область;
- Чернігівська область;
- Львівська область;
- Волинська область.
"Помаранчева" зона карантину
- Вінницька область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Черкаська область;
- Чернівецька область.
"Жовта" зонакарантина
- Кіровоградська область;
- Закарпатська область;
- Тернопільська область.
Коронавірус в Україні:
Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
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"Червона" зона карантину
Міністерство охорони здоров'я опублікувало роз'яснення про те, якими будуть чотири зони, на які залежно від епідемічної ситуації розділять регіони України за рівнем небезпеки поширення коронавірусу.
Для визначення зон враховують 4 показники: завантаженість ліжок в лікарнях, середня кількість тестувань в регіоні, виявлення нових випадків і динаміка зростання нових випадків інфікування.
У "червоній" зоні карантину заборонені:
- робота громадського транспорту;
- відвідування освітніх установ;
- робота ТРЦ, кафе і ресторанів.
- планова госпіталізація (крім допомоги породіллям і вагітним, екстрених випадків, онкологічної та паліативної допомоги);
- робота спортзалів, фітнес-центрів, установ культури;
- прийом нових змін в дитячих таборах;
- не більше однієї людини на 20 кв. м і не більше 100 осіб на масових заходах;