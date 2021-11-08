Нова атака коронавірусу: в Україні розширили "червону" зону

В Україні розширили "червону" зону карантину / pixabay

В Україні розширилася червона зона карантину, введена через поширення епідемії коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України станом на 8 листопада.

Відзначимо, що в Україні в цілому перевищено рівень захворюваності – при нормі не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 799 (перевищення в 10,65 рази).

Найвищий рівень захворюваності у Сумській (1301) та Херсонській (1155) областях.

Водночас у 14 областях зафіксовано "червоний рівень" щодо виявлення нових випадків інфікування.

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Також в Україні в цілому перевищено рівень госпіталізації пацієнтів з COVID-19 - 90,1 осіб на 100 тис.населення при нормі не більше 60 осіб на 100 тис. населення. Цей показник перевищено в Києві та 21 області.

Крім того, в Україні зайняті 68,5% лікарняних ліжок з киснем при нормі не більше 65%. Цей показник перевищено в Києві та 14 областях.

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"Червона" зона карантину

місто Київ;

Херсонська область;

Одеська область;

Запорізька область;

Донецька область;

Дніпропетровська область;

Сумська область;

Миколаївська область;

Рівненська область;

Житомирська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область;

Львівська область;

Волинська область.

"Помаранчева" зона карантину

Вінницька область;

Полтавська область;

Харківська область;

Черкаська область;

Чернівецька область.

"Жовта" зонакарантина

Кіровоградська область;

Закарпатська область;

Тернопільська область.

/ moz.gov.ua

Коронавірус в Україні:

Станом на ранок понеділка, 8 листопада 2021 року, коронавірус в Україні за добу виявили у 13 068 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей і 145 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 532 осіб; летальних випадків - 473; одужали 8 200 осіб.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавірусу зареєстрували в Одеській( 1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.

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