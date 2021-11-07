УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантину

7 листопада 2021, 22:36
Прослухати новину
Зупинити

За словами міністра Ляшка, для цього повинні були вакциновані проти коронавірусу 100% працівників.

школа
Коли школи вийдуть з дистанційки / Reuters

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, то школам і вищим навчальним закладам дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були вакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх установ.

За словами Ляшка, поки що з дистанційки вийшли тільки два великих міста.

"Постановою Кабінету міністрів України, в якій встановлено карантин на території нашої держави, передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки. У "червоному" рівні епідемічної небезпеки прописані чітко правила, що освітні установи зупиняються або переходять на дистанційну роботу в разі, якщо не вакциновані 100% колективу цієї установи. Зараз ми говоримо про 100%, тобто будуть враховуватися ті, хто працює, і ті, хто відсторонені. Тому освітні установи мають право працювати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - пояснив Віктор Ляшко, передає ТСН.

За словами міністра, зараз "в Україні за тиждень можна спостерігати стабілізацію ситуації з коронавірусом на високих цифрах".

"І коли було зростання, як сніжний ком, коли тиждень до тижня захворюваність збільшувалася вдвічі-втричі, було запропоновано органам місцевого самоврядування пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще продовжити на один тиждень. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, а кожен регіон з урахуванням того, як в них відбувається епідситуація, чи є стабілізація процесу, чи відбувається зростання, може прийняти більш жорстке рішення і ще продовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість хворих, щоб люди змогли спокійно провакцинуватися і лікарні впоралися з коронакризою", - сказав глава МОЗ.

Реклама

Нагадаємо, у вересні уряд підтримало ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.

Роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку він буде нести відповідальність.

При цьому список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

Читайте також:

viber
школы червона зона зони карантину
Зараз ви переглядаєте новину «У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантину». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Щастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 роціЩастя, любов на все життя і фінансова удача: названо знаки Зодіаку, яким пощастить в 2022 році Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокНова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилок Україну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала датуУкраїну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала дату Гороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побаченняГороскоп на 5 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: грошові надходження або найкраще побачення Постріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути УкраїнуПостріл "Байрактара" влучив у плани Кремля дотиснути Україну
22:57

В Україну рухається антициклон з сильними морозами

22:36

У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантинуВидео

22:09

"Все в рамках закону": завтра в Україні почнуть усувати від роботи невакцинованих вчителівВидео

21:52

У моду на зиму 2022 увійшли довгі спідниці приголомшливої краси, які зігріють у тріскучі морозиФотоВидео

21:41

Перебігав відразу 8 смуг: у Києві сталася страшна ДТПВидео

Реклама
21:30

Дистанційне навчання: психотерапевт попередила про небезпечні наслідки для здоров'я дитиниВидео

21:22

Погіршує прогноз на одужання: медик попередила про нову небезпеку через коронавірусВидео

21:19

"Як на Титаніку": Дмитро Комаров показав всю розкіш VIP-вагону від Укрзалізниці

20:37

Ситуація стрімко погіршується: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVIDВидео

20:28

Названо найсмачнішу і корисну закуску: готуємо сирні кульки за 10 хвилинВидео

20:07

Ніколи не робіть так: названо три речі, які не можна викидати з домуВидео

19:59

Влучний удар ЗСУ та покарання ворога: військові показали фото збитого БПЛА бойовиків РФ на Донбасі

19:49

Не ведіться на пропаганду вакцинації наосліпмнение

19:39

"Золота" гречка: ціни на крупи в Україні б'ють рекордиВидео

19:32

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на початку тижня

19:03

Заразив комар: у Луцьку у жінки з ока дістали гігантського паразитаВидео

18:43

У Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса

18:30

Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товаришаВидео

18:28

Newsader. США легко бачать всі "літаки-невидимки" РФВідеоблоги

18:23

Аудит Міноборони, конкурентні зарплати і забезпечення ЗСУ: у Зеленського розкрили плани РезніковаВидео

Реклама
18:06

Настя Каменських засвітила бюст і вразила зміною іміджуВидео

17:50

У Скорпіонів - ризик аварій, у Тільців - весілля: гороскоп на 8 листопада 2021 для знаків ЗодіакуВидео

17:38

Бойовики Росії атакують ЗСУ на Донбасі безпілотниками з гранатами: Україна готова до контрудару

17:33

Існує ризик повторного спалаху коронавірусу: коли в Україні буде пік COVID-19Видео

17:05

В Україні "злетять" пенсії до 7800 гривень: коли і кому чекати доплатВидео

16:52

У РФ назвали умову проведення саміту в нормандському форматі та "перевели стрілки"Видео

16:41

Найсмачніша закуска з курки: готувати всього 15 хвилинВидео

16:36

У Зеленського поставили під сумнів подальшу роботу нормандського форматуВидео

16:18

Нова пошта вводить новий тариф і змінює умови доставлення посилокВидео

15:40

Новий штам Дельта+ і мутація вірусу: лікар зробив прогноз про завершення епідемії COVID-19 в Україні

15:17

Шевченка призначили головним тренером італійської Дженоа

14:46

Війська РФ біля кордонів України: у Зеленського сумніваються в правдивості даних з СШАВидео

14:40

Науковці назвали головні симптоми коронавірусу у вакцинованихВидео

14:26

"Шок-тест": Кулеба анонсував повний відрив України від РФ і БілорусіВидео

14:18

Прикмети на 8 листопада: що не можна робити в Дмитрів день і як не потрапити в бідуВидео

14:04

"А чий Крим?" BlaBlaCar запустив рекламу з картою України без півострова и потрапив в скандал

13:42

Жорстке затримання в Рівному пасажира без маски в тролейбусі потрапило на відеоВидео

13:41

Більшу частину країни поглинула "червона" зона: де в Україні ковід не дає людям спокійно жити

13:13

Комаровський розповів, яку рибу краще купувати, і попередив про ризик глистів

12:50

Далі буде гірше: експерт пояснила, чому COVID-локдаун вже не допоможеВидео

Реклама
12:17

Ножем у серце: на Запоріжжі чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову

12:15

У Мелітополі варварськи позбулися немовляти

12:00

Близько трьох мільйонів доз вакцини від COVID-19: Україні безкоштовно передали препарат ModernaВидео

11:47

Удар Bayraktar на Донбасі: експерт пояснив провал РФВидео

11:09

"Вода поглине наші будинки": названо приречені на зникнення країни

10:51

"Вагон замироточив": Укрзалізниця влипла в новий скандал через "душ" зі стеліВидео

10:30

Україну атакує крижаний фронт зі снігом і морозами: синоптик назвала датуВидео

09:59

"Потенційні вбивці дідусів і бабусь": медик закликав не пускати дітей до пенсіонерівВидео

09:44

Найсмачніший холодець: готувати дуже швидкоВидео

09:32

Пекло в лікарнях: лікар пояснив, чому COVID-пацієнти можуть залишитися без допомогиВидео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти