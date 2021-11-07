У МОЗ назвали умову виходу шкіл з карантину

Коли школи вийдуть з дистанційки / Reuters

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, то школам і вищим навчальним закладам дозволено працювати в "червоних" карантинних зонах. Для цього повинні були вакциновані проти COVID-19 100% працівників цих освітніх установ.

За словами Ляшка, поки що з дистанційки вийшли тільки два великих міста.

"Постановою Кабінету міністрів України, в якій встановлено карантин на території нашої держави, передбачає чотири рівні епідемічної небезпеки. У "червоному" рівні епідемічної небезпеки прописані чітко правила, що освітні установи зупиняються або переходять на дистанційну роботу в разі, якщо не вакциновані 100% колективу цієї установи. Зараз ми говоримо про 100%, тобто будуть враховуватися ті, хто працює, і ті, хто відсторонені. Тому освітні установи мають право працювати в "червоному" рівні епідемічної небезпеки", - пояснив Віктор Ляшко, передає ТСН.

За словами міністра, зараз "в Україні за тиждень можна спостерігати стабілізацію ситуації з коронавірусом на високих цифрах".

"І коли було зростання, як сніжний ком, коли тиждень до тижня захворюваність збільшувалася вдвічі-втричі, було запропоновано органам місцевого самоврядування пересунути канікули на тиждень раніше, а потім ще продовжити на один тиждень. Є постанова Кабінету міністрів, яка дозволяє, а кожен регіон з урахуванням того, як в них відбувається епідситуація, чи є стабілізація процесу, чи відбувається зростання, може прийняти більш жорстке рішення і ще продовжити канікули, або запропонувати дистанційне навчання. Все це робиться для того, щоб зменшити кількість хворих, щоб люди змогли спокійно провакцинуватися і лікарні впоралися з коронакризою", - сказав глава МОЗ.

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Нагадаємо, у вересні уряд підтримало ініціативу МОЗ про запровадження обов'язкової вакцинації від COVID-19 для вчителів і чиновників. У відомстві запевняють, що обов'язкова вакцинація є законною і не суперечить правам людини.

Роботодавці будуть зобов'язані відсторонювати від роботи людей, які відмовилися від щеплення проти COVID-19, але зобов'язані вакцинуватися відповідно до майбутнього наказу Міністерства охорони здоров'я. В іншому випадку він буде нести відповідальність.

При цьому список професій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, будуть поступово розширять. Йдеться про включення до переліку працівників сфери соціальних послуг, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ, а також підприємств критичної інфраструктури.

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