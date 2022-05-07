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Жорстка атака РФ і руйнування міст: в НАТО попередили про ескалацію війни в найближчі тижні

7 травня 2022, 11:29

Нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів. Війна може бути довгою, вважає генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Столтенберг
Столтенберг вважає, що війна в Україні може тривати місяці та навіть роки / Фото Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що в найближчі тижні Україні потрібно бути готовою до жорсткішого наступу російських військ. Україні загрожують ще більші руйнування важливої інфраструктури та житлових районів.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Welt am Sonntag.

"Ми повинні готуватися до наступу росіян і ще більшої жорстокості, ще більших втрат і ще більшого руйнування життєво важливої інфраструктури і житлових районів", - сказав генсек Альянсу.

При цьому, за його словами, нинішній наступ Росії на Донбасі ще не набрав обертів, тому що "українські війська енергійно захищають себе".

"Ми бачимо сильний контраст між російськими та українськими силами: українські війська мужні та знають, за що борються. Російські ж війська страждають від поганого керівництва, низької моралі, і багато хто не знає, за що вони борються", - зазначив Столтенберг.

За його словами, необхідно бути готовими до тривалої війни в Україні, яка може тривати місяці або навіть роки".

"У довгостроковій перспективі Україна може не лише здійснювати свою оборону за допомогою зброї ще з часів Радянського Союзу, а й перейти на сучасну західну зброю. Тільки таким чином Київ зможе назавжди успішно запобігти російському вторгненню", - резюмував генсек НАТО.

Як повідомляв Главред, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоанне також заявив, що війна Росії проти України може тривати ще довго. Він підкреслив, що вирішальними будуть саме найближчі тижні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

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