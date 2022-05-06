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Зеленський запропонував спосіб зупинити війну за 24 години

6 травня 2022, 23:16

Україна пропонує створити саме такий інструмент, який буде називатися United24.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запропонував світу створити унікальний інструмент, який дозволив би зупинити всяку війну за 24 години.

Як заявив президент під час виступу в Chatham House, одному з найвпливовіших аналітичних центрів Європи, зупинити можна буде не тільки Росію, але будь-якого потенційного агресора.

Світова спільнота в такому випадку повинна буде об'єднатися і оперативно надати всю необхідну допомогу країні, яка стала жертвою війни.

Зеленський підкреслив, що більшість спровокованих Росією викликів і загроз так і не отримали вичерпних відповідей.

"Отже, потрібні нові інструменти, потрібно шукати їх постійно. Нова рішучість. Те, що може зупинити не тільки Росію, але і будь-якого потенційного агресора", - зазначив президент.

Як працюватиме новий інструмент

Зеленський підкреслив, що Україна пропонує створити саме такий інструмент, який буде називатися United24.

"Оновлюючи глобальну систему безпеки, маємо створити можливості, щоб превентивно або принаймні за 24 години зупинити будь-яку агресію. Або за 24 години надати таку допомогу жертві агресії, яка відновить мир. Або, якщо мова йде не про війну, а про стихійне лихо або будь-який соціальний виклик, через 24 години світова спільнота повинна надати країні або окремому регіону всю необхідну допомогу для порятунку людей", - пояснив він.

За словами президента України, завдяки такій глобальній системі реагування світ зможе гарантувати, що ніколи знову мільйони людей не опиняться під загрозою фізичного знищення або загрозою депортації або голоду.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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