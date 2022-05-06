За вказівкою Путіна Росія офіційно оголосить Україні війну 9 травня-Шмигаль / Колаж фото УНІАН и ua.depositphotos.com

Український прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що за даними західних спецслужб, на 9 травня російський диктатор Володимир Путін має намір оголосити Україні повноцінну війну. Про це керівник Кабміну сказав, виступаючи у Варшаві в рамках міжнародної донорської конференції на підтримку України.

"Такі можливості є, такі розмови ведуться у вищому політичному керівництві РФ, за даними, ще раз повторюю, партнерських спецслужб. Чи станеться це, будемо бачити. Але якщо це станеться, це буде ще раз підтвердженням того, що Росія оголосила війну цивілізованому демократичному світу, демократичним цінностям", — сказав Шмигаль.

За словами прем'єра, Україна має намір боротися аж до повної перемоги над окупантом і агресором.

"Є повна підтримка від наших партнерів. У нас є бажання перемогти. І я впевнений, що це відбудеться", — підсумував Шмигаль.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, російський диктатор Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської, а також частини Запорізької областей. Про це заявив радник глави МВС України Вадим Денисенко

За його словами, на сьогоднішній день в Кремлі є дві партії, одна з яких говорить про те, що на 9 травня потрібно заявити про анексію окупованих територій України.

"Одна (партія - Главред) говорить про те, що потрібно на 9 травня заявити про анексію Донецької та Луганської областей, а також Херсонської області, а також тих територій, які зараз окуповані в Запоріжжі. Друга партія говорить про те, що в разі анексії Росія просто не матиме шансів люфту для майбутніх переговорів", - розповів радник міністра

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