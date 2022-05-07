"Складний період триватиме близько двох місяців": Арестович розповів про нову фазу війни в Україні

Війна в Україні переходить у рутинну фазу / Фото Reuters

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців.

Про це Арестович сказав 6 травня в інтерв'ю програмі Фейгін Live.

За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації, або взагалі нічого не станеться.

"Це таке тупе перемелювання сторонами одна одної, коли особливо нічого не відбувається", – зазначив Арестович, додавши, що ця фаза по-своєму дуже складна.

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявляв, що контрнаступ українських військ можливий не раніше середини червня - лише після накопичення величезної кількості озброєння від західних партнерів.

За словами Арестовича, на нинішньому етапі війни Росії проти України головну роль у закінчення бойових дій грає те, як швидко і яку саме зброю нададуть Україні для захисту інші держави.

Також Арестович прогнозував, коли закінчиться війна. За його словами, війна Росії та України може тривати найближчі два десятки років.

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