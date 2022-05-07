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"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни": в НАТО озвучили прогноз щодо тривалості війни в Україні

7 травня 2022, 09:29

В Альянсі переконані, що Росія не захоче воювати ще й проти нього після того, з чим вона зіткнулася в Україні.

війна, Бородянка, зруйнований будинок
У НАТО спрогнозували час вирішальної фази війни в Україні / Фото УНІАН

Війна Росії проти України може тривати ще довго. Водночас заступник генсека НАТО підкреслив, що вирішальними будуть саме найближчі тижні.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоанне розповів в інтерв'ю Al Jazeera, що вирішальна фаза війни для нашої держави розпочнеться вже за лічені тижні.

"Ми вступаємо у вирішальну фазу війни, яку Росія веде проти України. Очікуємо, що найближчі тижні будуть вирішальними", - підкреслив він.

Водночас, зазначив Джоанне, сама війна може тривати ще певний проміжок часу після цієї вирішальної фази.

читайте такожЧому війна в Україні для Росії закінчиться крахом держави і революцієюВ Альянсі переконані, що Росія не захоче воювати ще й проти нього після того, з чим вона зіткнулася в Україні.

"Ймовірно, бентежним став той факт, що НАТО мобілізувало значні додаткові сили на східному фланзі, що ми вперше в історії активізували оборонний план для східних країн", – підкреслив Джоан.

Але, додав Джоанне, війна в Україні триватиме. Більш того, вона буде інтенсивніше, а також принесе ще більше жертв. Але Росія постарається не вплутувати в неї ще й НАТО.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявляв, що переговори з Україною і укладення мирної угоди - єдиний вихід для Росії. За його словами, зараз переговори України і Росії тривають, але знаходяться не в активній фазі. Всі сподіваються на військовий результат.

Також Олексій Арестович заявив, що активна фаза бойових дій в війні Росії проти України завершиться не пізніше, ніж через два-три тижні. За його словами, це не означає, що бої повністю припиняться. Це означає, що припиниться активний наступ росіян, тому що їм ніде взяти нові резерви.

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