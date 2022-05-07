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Не лише зброя: генерал США назвав те, що потрібно Україні для перемоги у війні

7 травня 2022, 03:15

Щоб Україна могла витіснити російських окупантів зі своєї землі, інші держави повинні реагувати на ситуацію уже зараз, впевнений генерал Репас.

Генерал США назвав те, що потрібно Україні для перемоги у війні/ Макс Левин

Для перемоги України у війні проти країни-агресорки РФ міжнародна спільнота повинна значно збільшити підтримку Києва.

Зокрема, держави-члени НАТО могли б сформувати підрозділи українських військових, яких фахівці Північноатлантичного альянсу навчили б воювати "по-західному". Таку думку висловив ексочільник Командування спецоперацій США в Європі генерал-майор Майк Репас, пише CNN.

За його словами, займатися підготовкою українських бійців могли б спеціалісти зі США, Великої Британії, Німеччини, Франції і Польщі.

"Ці країни мають військовий потенціал і можуть сформувати сили, оснащуючи та навчаючи українські підрозділи", – зазначає американський генерал.

За його словами, таким чином можна було б сформувати п'ять бригад у п'яти оперативних секторах.

"Ці бригади матимуть західне обладнання, що бореться західним способом, інтегрований підхід до повітряно-наземного бою, коли у вас є всі доступні засоби, включаючи сумісні з НАТО танки, безпосередню підтримку з повітря і протиповітряну оборону", – каже експерт.

У цих п’яти бригадах може бути до 40 тисяч солдатів – у кожній кількість військових до 8 тисяч осіб. На їхню підготовку, за оцінками генерала США, могло б піти 6-8 місяців.

Раніше повідомлялося, що українські військові підбили українським "Нептуном" російський фрегат "Адмірал Макаров". На борту корабля сильна пожежа, повідомив український нардеп Олексій Гончаренко.

Раніше журналіст-розслідувач видання Христо Грозєв зазначав, що генералітет РФ саботує війну проти України. Велика частина військового керівництва російської армії так чи інакше не підтримує війну Росії проти України. Ідеологічно вірять у "необхідність війни" не більше десяти людей.

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