Жертв в Ізюмі може бути навіть більше, ніж у Бучі - Арестович

Жертв в Ізюмі може бути навіть більше, ніж у Бучі / Фото УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомив страшні подробиці щодо масового поховання українців в Ізюмі. За його словами, жертв російських звірств може виявитися навіть більше, ніж у Бучі.

"В Ізюмі триває ексгумація тіл у масовому похованні. Є підозра, що це не єдине поховання – там зараз з цим розбираються, але такі оцінки починають пробивати собі дорогу. Дай Бог, аби вони виявилися неправдою", - повідомив Арестович в ефірі Фейгін Live.

Масове поховання в Ізюмі

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, щоб всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лісі біля Ізюма знайшли вже понад 400 тіл. За його словами, ексгумація тіл вже розпочалася.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходяться більше сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.

Зеленський підкреслив, що світ має побачити, що накоїла Росія.

У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, загиблої під завалами. У результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

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