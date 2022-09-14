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Війська РФ зібрали ресурси у Донецькій області і намагаються атакувати на трьох ділянках – Арестович

14 вересня 2022, 08:08

Росія хоче добитися вже хоча б якогось успіху і поширює неправдиві заяви щодо просування в районі Бахмута, сказав Олексій Арестович.

Війська РФ Донбас
Росія на Донбасі намагається наступати лише на Бахмутському напрямку - Арестович / Колаж УНІАН

Війська Росії намагаються наступати тільки в районі Бахмута Донецької області. Противник зосередив там значні ресурси і намагається чинити тиск для досягнення хоча б якогось успіху. Відомостям про нібито просування ворога на даному напрямку довіряти не слід. Окупанти також намагаються атакувати в районі Пісок і Мар'їнки. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

На YouTube-каналі Фейгін Live він розповів про те, що окупанти сконцентрували в районі Бахмута на Донеччині великі ресурси. Вони намагаються добитися хоча б якогось успіху.

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"Ділянка фронту протяжністю 20 км в районі Бахмута - це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати. Вони зосередили там великі ресурси, намагаються тиснути, тому що потрібен хоч якийсь оперативний успіх", - вважає Арестович.

Також він додав, що загарбники намагаються атакувати і в районі Пісок і Мар'їнки, проте просунутися їм не вдається.

Олексій Арестович підкреслив, що відомості про, мовляв, успішне просування військ Росії в районі Бахмута – фейк.

Війна Росії проти України

Сили оборони України проводять військову контрнаступальну операцію зі звільнення Харківської області від російської окупації. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов 12 вересня сказав, що ЗСУ в деяких районах вийшли на кордони з РФ. Противник біжить вглиб фронту або на територію держави-агресора.

Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що контрнаступ армії України на Харківщині пройшов ще краще, ніж навіть очікувався. Українські бійці довели - війська РФ можна бити на полі фронту.

Однак, за його словами, перемогу святкувати рано, оскільки окупанти можуть піти в контратаку.

Заступнияц міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ у Харківській області провели деокупацію вже понад 300 населених пунктів. Операція триває. Українські війська працюють над подальшим звільненням регіону.

Дивіться відео ТСН - Зеленський радить військам РФ здаватися

Інші новини:

війська Росії війна на Донбасі Олексій Арестович Офіс президента війна Росії та України
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