"Дрібне, косе і рябе": Арестович "опустив" Путіна і назвав його головний страх

Олексій Арестович жорстко потролив Володимира Путіна / Фото УНІАН

Головним страхом президента РФ Володимира Путіна є побоювання, що його можуть "грохнути" люди з його ж оточення, заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

В ефірі Фейгін Live він нагадав про те, що Путін боїться їздити на передову.

"Боїться, що його свої грохнуть під виглядом того, що налетіла українська артилерія", – підкреслив співрозмовник.

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При цьому він звернув увагу на страхітливий зовнішній вигляд Путіна.

"Це нервове чіпляння за край столу, цей притоп, незрозумілий танець ногами. Це особистість в періоді напіврозпаду", - говорить радник ОП.

На його думку, жалюгідний зовнішній вигляд Путіна може деморалізувати російську армію, яка вирішить: "Дрібне, рябе, косе і криве, а ми за це вмираємо?".

"Геморой до потилиці", - додав Арестович, характеризуючи Путіна.

Наступник Путіна

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

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