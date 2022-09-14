"Якщо потрібно вбити сто дітей - вони вб'ють": Арестович назвав мету удару росіян по Кривому Рогу

Кривий Ріг / president.gov.ua, скріншот

Російські окупанти своїм ударом по греблі в Кривий Ріг планували змити понтонні мости українських військових на річці Інгулець.

"Вони сьогодні зробили цікаву дію - влупили по греблі в Кривому Розі, очевидно, чекаючи, що по Інгульцю піде хвиля і змиє наші понтони, наші переправи, які наші війська використовують для того, щоб діяти на цьому театрі, переправлятися", - заявив радника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

При цьому він підкреслив, що іншою метою російської атаки були спроби позбавити Кривий Ріг водопостачання.

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"Російська армія далеко не завжди б'є спеціально по критичній інфраструктурі, але вона ніколи не звертає уваги на супутній збиток. Якщо потрібно вбити сто дітей - вони вб'ють для досягнення військових цілей, що ми неодноразово вже бачили. Це саме по собі є державним тероризмом", - додав він.

Арестович зазначив, що такі атаки росіян є ознакою наростання кризи у росіян на даній ділянці фронту.

"Це все виглядає досить симпатично. Я бачу чотири місця, де їх чекають великі неприємності. Тобто, коли угруповання (на правому березі - ред.) почне валитися, ми ще разрежем її на чотири частини і доб'ємо", - додав радник ОП.

Ракетний удар по Кривому Рогу

Як повідомлялося, в середу, 14 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Пізніше стало відомо, що російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу ракетою Х-101 з літака Ту-95МС.

"17.01-17.06 14.09.22 ракетний удар по м. Кривий Ріг, 3 КР імовірно з Ту-95МС (х-101). 3 КР. Західна околиця м. Кривий Ріг. Втрати і руйнування уточнюються", - йдеться в повідомленні оперативного угруповання "Каховка".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-терорист продовжує воювати проти мирного населення. Цього разу - ракетні удари по гідротехнічних спорудах і спроба затопити Кривий Ріг.

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