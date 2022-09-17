Президент щодо звірств росіян: ракетний терор, масові поховання та тортури

Зеленський гнівно висловився про звірства росіян / Колаж УНІАН

Звірства росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів. Загарбники знущаються й катують живих людей, влаштовують депортації жителів та спалюють населені пункти, повідомив глава держави у вечірньому зверненні в суботу, 17 вересня.

Він зазначив, що українські військові звільнять всі свої території.

"Всюди, де є Україна, буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства - рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри", - сказав він.

Зеленський також повідомив про те, що масштаб злочинів росіян не розтягнувся на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, аби убити, депортації, повністю знищені міста і села, тощо.

"Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор, масові поховання, тортури. Найжорстокіші знущання над ще живими людьми. І безмежна, нічим неприкрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж почали", - додав він.

Президент зазначив, що росіяни при втечі з українських територій залишили апарати для знущань.

Так, на вокзалі в Козачій Лопані знайшли приміщення для тортур із інструментами для тортур струмом. Він зазначив, що тортури були практикою росіян на окупованих територіях.

"Так чинили нацисти. Так чинять рашисти. І відповідатимуть вони так само - і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо всіх осіб тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю", - сказав він.

Масове поховання в Ізюмі

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто було звільнене Збройними силами України.

Після цього в місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. Президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні ввечері 15 серпня, що до Ізюму приїдуть журналісти, аби всьому світу показати, що творять окупанти на українській землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у лісі біля Ізюма знайшли вже понад 400 тіл. За його словами, ексгумація тіл вже розпочалася.

"У місті Ізюм 16 вересня працюють всі українські служби. Йдеться про слідчих, прокурорів, експертів. Там знаходиться більше сотні журналістів", - сказав президент у зверненні.

Зеленський підкреслив, що світ повинен побачити, що скоїла Росія.

У масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, загиблої під завалами. У результаті бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася сім'я Стовпакових і Жихаревих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

Дивіться відео про звірства росіян в Ізюмі на Харківщині

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