Жданов спрогнозував терміни активної фази війни та назвав найскладнішу територію для деокупації

Олег Жданов спрогнозував терміни активної фази війни в Україні / Фото УНІАН

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що активна фаза війни в Україні триватиме від одного до шести місяців. А коли українські війська почнуть контрнаступ, то в жодному разі не можна зупинятися на лінії 24 лютого.

"Щодо термінів самої війни - на жаль, я так думаю, що це буде не один місяць. Це буде кілька місяців - можливо, і п'ять, і шість - особливо активна фаза", - сказав експерт в ефірі Україна 24.

За його словами, якщо Україна почне контрнаступальну операцію по всьому фронту, то в жодному разі не можна зупинятися на лінії 24 лютого. У всякому разі, на Донбасі потрібно йти до державного кордону. В принципі, закінчення війни має ознаменуватися виходом України на свої кордони 1991 року.

Жданов також заявив, що найбільшою проблемою для України, яка виникне в майбутньому, стане окупований Крим.

"Це Крим. Я вважаю, що Генштаб - це єдиний орган, який може ухвалити рішення про те, яким способом звільняти Крим. Вводити війська в Крим або не вводити. У жодному разі це не можна довіряти політикам", – підкреслив військовий експерт.

Як повідомляв Главред, Росія вичерпує сили, необхідні для наступу. Але спрогнозувати, скільки часу ще триватиме війна в Україні, складно. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що причина цього - "жахливий ідіотизм російського політичного керівництва".

Нагадаємо, командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що до кінця літа Збройні Сили України спробують повернути країну-агресора Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого 2022 року.

Інші новини: