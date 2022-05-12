ЗСУ підбили біля Зміїного новітнє судно флоту РФ Всеволод Бобров

Всеволод Бобров / соцмережі

Українські військові біля острова Зміїний підбили новітнє судно флоту Росії Всеволод Бобров.

За попередньою інформацією, на його борту виникла пожежа, повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Бартчук.

"Завдяки діям наших військових моряків загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" - одне з новітніх в російському флоті",-повідомив Братчук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, пошкоджене судно прямує в окупований Росією Севастополь.

Ця інформація вимагає підтвердження. Однак те, що його підбили в районі Зміїного.

"Сподіваюся, це не остання перемога в районі острова", - додав спікер ОВА.

Судно Всеволод Бобров - характеристики і що про нього відомо

Всеволод Бобров є другим судном тилового забезпечення льодового класу. Закладений в 2013 році і спущений на воду в 2016-м. В конструкції є деякі зміни, внесені з досвіду експлуатації головного судна Ельбрус.

Судно є багатофункціональним:

призначено для перевезення вантажів,

буксирування,

проведення гідрографічних досліджень,

надання допомоги кораблям, потерпілим лихо.

Система динамічного позиціонування дозволяє утримувати судно в заданій точці в будь-яких погодних умовах. На судні встановлені два електрогідравлічних крана вантажопідйомністю 50 тонн, буксирні лебідки з тяговим зусиллям 120 і 25 тонн, є вантажна палуба площею понад 700 кв. м.

Корпус Всеволода Боброва з льодовим класом ARC4 дозволяє йому ходити в арктичних широтах, долаючи товщину льоду в 0,6 м.

Технічна характеристика:

екіпаж - 27 осіб (при необхідності - до 55);

довжина - 95 м;

ширина - 22 м;

осадка - 9 м;

швидкість - 18 вузлів (33 км\год);

водотоннажність - 9 500 тонн;

дальність плавання - 5 000 морських миль (більше 9 тис. км);

автономність - близько 60 діб.

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Ситуація з фрегатом Адмірал Макаров Росії

Народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко 6 травня написав, що поблизу Одеси загорівся російський фрегат Адмірал Макаров. Причина пожежі, як повідомляв парламентарій - удар української армії по кораблю ракетами Нептун.

Одеське видання Думський також повідомило, що в Чорноморській акваторії горить російський військовий корабель Адмірал Макаров. На допомогу фрегату вийшли рятувальні судна з тимчасово захопленого Криму. Журналісти стверджують, що пожежа виникла на борту російського фрегата проекту 11356р типу "Буревісник", який знаходиться неподалік від острова Зміїний.

Турецький канал TRT Haber опублікував можливе відео краху фрегата Адмірал Макаров. Відеозйомка велася з безпілотника. Якість відео низька, тому не можна точно стверджувати, що це корабель Адмірал Макаров.

Україна поки офіційно не підтверджує інформацію про катастрофу корабля Адмірал Макаров в результаті удару ракетами Нептун.

США відомості про ракетний удар по фрегату Адмірал Макаров також не підтверджує і не спростовує.



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