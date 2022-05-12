"У Путіна урвався терпець - добра ознака": експерт пояснив ситуацію

Володимир Путін / Фото УНІАН, Reuters

Той факт, що російський диктатор Володимир Путін відсторонив від керівництва окупаційними військами в Україні начальника Генштабу Валерія Герасимова - це дуже добра ознака для офіційного Києва. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов в ефірі каналу "Україна 24".

"Незважаючи на те, що багато посадових осіб (наприклад, керівник Центробанку, міністри фінансів і сільського господарства) подавали рапорти про відставку, Путін нікому нічого не підписав. Він сказав, що всі висновки буде робити після війни", - розповів експерт.

Як каже Жданов, якщо терпець Путіна урвався - це означає, що Генштаб "накосячив настільки", що покарати потрібно було негайно.

"Це дуже сильно деморалізує і розбалансує роботу Генштабу Збройних сил Росії. Це нам на руку. Хто б не прийшов - Дворніков, наприклад, на прізвисько "м'ясник" ‒ поки він налагодить роботу штабу, поки він розставить своїх людей, ми можемо закінчити війну", - говорить він.

Також Жданов прокоментував інформацію журналіста-розслідувача Христо Грозєва про те, що у генерала Дворнікова – алкогольна залежність.

"Цікава інформація. Я чув, що Герасимов теж. Видно, у них така ментальність в Росії або традиція. Чим вище Посада, ті більше п'ють. Згадайте Дмитра Медведєва, який взагалі, по-моєму, не виходить зі стану "легкого" алкогольного сп'яніння, що дозволяє йому спати на всіх нарадах", ‒ підсумував експерт.

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Нагадаємо, раніше російський воєначальник, заступник командувача військами РФ в Центральному військовому окрузі Рустам Міннекаєв заявляв, що Росія збирається окупувати Донбас, південні регіони України і створити коридор у вже захоплений Крим.

Радник керівника офісу президента Олексій Арестович вважає, що вже у середині червня армія України може перейти в контрнаступ на захоплені військами Росії позиції. До кінця травня-початку червня українські підрозділи повинні отримати важке озброєння від Заходу, яке призначене для реалізації такої мети.

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