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ЗСУ відкинуть окупантів на позиції до 23 лютого до кінця літа - американський генерал

12 травня 2022, 09:37

Перше вікно можливостей для ЗСУ відкрилося, коли російські військові залишили Київську область. Але тоді ЗСУ ним не скористалися. Тепер є другий шанс.

Бен Ходжес
В України з'явилася нова можливість знищити окупантів, вважає Бен Ходжес / Фото УНІАН

До кінця літа Збройні Сили України спробують повернути країну-агресора Росію на позиції, які вона займала до 23 лютого 2022 року.

Такий прогноз озвучив командувач армією США в Європі генерал Бен Ходжес в ефірі телеканалу CNN.

За його словами, у російської армії немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, готових вступити в бій проти України. Водночас ЗСУ активно підтримують міжнародні партнери.

Ходжес додав, що перше вікно можливостей для ЗСУ відкрилося, коли російські військові залишили Київську область. Але тоді ЗСУ ним не скористалися. Росіянам вдалося перегрупуватися і почати новий наступ, але вже на Сході та Півдні.

"Хороша новина в тому, що вони почали дуже швидко, не підготувавшись. І саме тому ми бачимо такі незначні успіхи за останні два тижні, на фронті завдовжки 300 миль. Там немає області основного удару. Вони не в змозі зосередити свої наступальні можливості. І, напевно, за такий короткий час вони не змогли навчитися проводити те, що я б назвав спільними операціями, тобто поєднання дій наземних, морських і повітряних сил, спецназу і кібервійськ", — вважає Ходжес.

Зараз в України з'явилася нова можливість знищити окупантів. Незабаром українські захисники зможуть перейти в контрнаступ, впевнений американський генерал.

На його думку, ЗСУ вдасться до кінця літа відкинути Росію на ті позиції, які вона займала до 23 лютого.

"Вважаю, росіяни вже наблизилися до кульмінації. У них немає сотень тисяч нових солдатів або нових танків, які готові вступити в бій. І мені здається, мова йде про тижні, оскільки багато було зроблено Сполученими Штатами та їхніми союзниками, щоби в найближчі тижні збільшити потенціал України", - сказав Бен Ходжес.

Як повідомляв Главред, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перед Росією зараз стоїть вибір – мирний договір або військова поразка. Жодних інших варіантів у Кремля немає, тому в РФ зараз призначають командирів, які тверезо оцінюють ситуацію та доповідають про неї.

"Починається відчайдушна торгівля зі світовою спільнотою та Україною за мирний договір", — заявив Арестович 11 травня.

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