"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

Скандально відомий американський комерсант Ілон Маск (за останні місяці неодноразово висловлювався на користь країни-агресора РФ) відзначився новою і вельми маячною заявою.
В одній з так званих аудіокімнат належного йому сервісу мікроблогів X (колишній Twitter) Маск безсторонньо висловився про президента Володимира Зеленського і чомусь сказав позитивні слова на адресу головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного.
"Я думаю, що Залужний точно той, хто цінує життя своїх людей. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності, і ця реальність не відповідає дійсності", ‒ заявив він.
Скандальні заяви Ілона Маска
Маск кілька місяців тому потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України. Бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією".
Трохи раніше Маск зганьбився заявою про касетні бомби для ЗСУ. За його словами, рішення США передати Україні боєприпаси є "лицемірним". Маск вирішив, що з постачання касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.
В Офісі президента оперативно відповіли на маячню Маска щодо "здачі України". Відмова від підтримки України точно не припинить війну, впевнений радник керівника ОП Михайло Подоляк.
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