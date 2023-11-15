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"Зеленський живе в реальності м'ясника": Ілон Маск образив президента України

Дмитро Відоменко
15 листопада 2023, 13:34
У межах свого сервісу мікроблогів X (колишній Twitter) Ілон Маск дуже негативно висловився про президента Володимира Зеленського.
Зеленський, Маск
Ілон Маск дуже неприємно висловився про президента Володимира Зеленського / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Скандально відомий американський комерсант Ілон Маск (за останні місяці неодноразово висловлювався на користь країни-агресора РФ) відзначився новою і вельми маячною заявою.

В одній з так званих аудіокімнат належного йому сервісу мікроблогів X (колишній Twitter) Маск безсторонньо висловився про президента Володимира Зеленського і чомусь сказав позитивні слова на адресу головкома ЗСУ генерала Валерія Залужного.

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"Я думаю, що Залужний точно той, хто цінує життя своїх людей. І тверезо дивиться на те, що відбувається насправді. Зеленський давно вже живе у своїй реальності, і ця реальність не відповідає дійсності", ‒ заявив він.

Скандальні заяви Ілона Маска

Маск кілька місяців тому потрапив у скандал через свої висловлювання щодо війни Росії проти України. Бізнесмен закликав до "припинення вогню" і назвав війну в Україні - "безнадійною ситуацією".

Трохи раніше Маск зганьбився заявою про касетні бомби для ЗСУ. За його словами, рішення США передати Україні боєприпаси є "лицемірним". Маск вирішив, що з постачання касетних боєприпасів Україні нібито нічого доброго не вийде.

В Офісі президента оперативно відповіли на маячню Маска щодо "здачі України". Відмова від підтримки України точно не припинить війну, впевнений радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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Володимир Зеленський Twitter Ілон Маск Валерій Залужний війна Росії та України
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