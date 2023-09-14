Маск передав Пентагону контроль над частиною Starlink, щоб відгородитися від війни – WP

Американський мільярдер Ілон Маск передав частину обладнання і послуг супутникової мережі Starlink під контроль Пентагону. Таким чином він хотів відгородитися від війни в Україні.
Про це заявив біограф Маска Волтер Айзексон, повідомляє The Washington Post. За словами біографа мільярдера, той хотів відмежуватися від війни країни-агресорки Росії проти України, тому що боявся, що використання технологій компанії SpaceX може підштовхнути до ядерної війни.
"Він сказав: "Чому я на цій війні? Я створив Starlink, щоб люди могли відпочити, подивитися фільми на Netflix та пограти у відеоігри. Я не хотів створити щось, що могло б спричинити ядерну війну", – процитував Маска його біограф.відео дня
Скандал навколо роботи Starlink
Раніше з біографії мільярдера Ілона Маска, яку написав американський журналіст і письменник Уолтер Айзексон, стало відомо, що Маск у 2022 році розпорядився вимкнути мережу супутникового зв'язку Starlink біля узбережжя тимчасово окупованому Криму, і такими діями зірвав операцію ЗСУ проти Чорноморського флоту країни-агресорки Росії.
Пізніше Маск відповів на звинувачення у відключенні Starlink для ЗСУ. Він наголосив, що такої вказівки він нібито не давав. Маск зазначив у соцмережі Х, що в районі Криму Starlink не працювала.
"Зазначені регіони Starlink не були активовані. SpaceX нічого не деактивувала", – заявив він.
У The Washington Post розповіли подробиці ситуації і зазначили, у результаті зриву операції російські окупанти захопили неушкоджені екземпляри українських морських дронів.
Пізніше стало відомо, що у США вимагають розслідувати дії Маска з блокуванням Starlink в Україні. Конгрес повинен гарантувати проведення зовнішньої політики США урядом, а не одним мільярдером, вважає сенатор США від Демократичної партії Елізабет Уоррен.
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